¿Qué está permitido hacer el sábado, según la Biblia? Le contamos

El sábado, según la semana civil, es el séptimo día de la semana litúrgica en la mayoría de las tradiciones cristianas, siendo este un día de descanso o de reposo, que en hebreo es llamado shabbat.



En la Biblia, antes de la resurrección de Jesús, el día de reposo era el momento en el que Dios descansó, después de haber terminado su creación, por lo tanto, para los católicos el sábado representa un día santo en el cual Dios decreta que se descanse de las labores cotidianas, sin olvidar la comunicación con él.

De acuerdo con el portal 'Church of Jesuschrist', el propósito de este día no es solamente el descansar del trabajo, el estudio u otro tipo de labores cotidianas, sino también un momento para acercarse a Dios, por medio de la oración y la meditación sobre aspectos espirituales.



Por lo tanto, un verdadero católico, debería guardar el día sábado, ya que este fue creado, no como una carga, sino como un regalo para el hombre, según el portal 'Vida, esperanza y verdad'.



Por lo tanto, lo recomendable es guardar el sábado para descansar del trabajo de toda la semana, asistiendo al templo, a eucaristías, la meditación, labores espirituales: “este día fue creado por Dios para que su pueblo se goce y sea renovado espiritualmente; tal como lo expresa, Jesucristo, “el día de reposo fue hecho por causa del hombre”, anota Marcos 2:27.



"Porque en seis días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo santificó", registra el Éxodo 20:8-11.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

