¿Qué es y a qué hace referencia la ‘pansexualidad’?

Bella Thorne es una actriz estadounidense de 21 años reconocida por sus papeles y apariciones en películas de cine como ‘Amor a media noche’, ‘Juntos y revueltos’ y ‘The babysitter’.

Por su ascendente carrera en la industria cinematográfica, su actividad en redes sociales y la publicación de libros, medios internacionales han querido conocer más a lo joven estrella quien se ha ganado un espacio en la industria.



En su más reciente aparición en ‘Good Morning America’, de la cadena ABC, Thorne declaró que ya no se identifica como bisexual. “En realidad soy pansexual y no lo sabía”, recoge CNN. La frase fue reproducida por medios de todo el mundo, pero, realmente, ¿qué significa y a que hace referencia ser pansexual?



El sexólogo Ezequiel López le explicó a EL TIEMPO que el término es una ampliación de la bisexualidad. “El bisexual siente atracción sexual y afectiva por el sexo masculino y femenino; algunas veces más por uno u otro. El pansexual es una superación de ese término y no solo siente atracción por hombres y mujeres, sino por otros géneros”.



De hecho, tanto la RAE como la Fundéu, definen al ‘pansexual’ como una persona que se siente atraída por todos los sexos y géneros. “Hay que tener en cuenta que no solo hay gays, lesbianas, bisexuales, sino también transexuales y transgéneros, por ejemplo”, agregó López.



Para entender más la pansexualidad, Claudia Gutiérrez, psicóloga y sexóloga del Servicio de Atención Psicológica de la Universidad Nacional, dice que hay varios términos y conceptos que deben aclararse. El género hace referencia al sexo con el que se nació: hombre o mujer. Luego, está la identidad de género, es decir cómo se identifica y se siente esa persona, sin importar su sexo de nacimiento.



Así mismo, la orientación sexual habla sobre el deseo erótico que siente una persona por un género en particular. Las más conocidas son la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad. “Pero también hay otros términos como la pansexualidad, cuando una persona siente atracción hacia otra sin importar su género”, comentó Gutiérrez.



“Para una persona pansexual, la elección de su pareja no va ligada al género, sino a otras características a fines. En ese sentido, cualquier otro ser humano puede ser una potencial pareja”, aclaró Carolina Herrera, psicóloga clínica de Liberarte. Y agregó: “Hay personas que utilizan ese término porque les brinda más libertad y les permite explorar su sexualidad (…) Es una forma de sentirse enamorados o sentir gusto por cualquier otro ser humano”.

Miley Cyrus, Fergie y Kristen Stewart son otras de las estrellas que se han autodenominado pansexuales. Foto: AFP

La misma Bella Thorne dijo en su entrevista para ABC que “no tiene que ser una chica, un chico, o…, ya sabes, él, ella, esto o aquello”, dijo Thorne. “Te gusta la personalidad, como si fueras como un ser”.



Thorne no ha sido la única celebridad que se ha declarado abiertamente pansexual. Otras celebridades como Kristen Stewart y las cantantes Fergie y Miley Cyrus también se han identificado con el término.



(Le puede interesar: ¡Bienvenidos a la pansexualidad!)



Sin embargo, este no es un tema del que solo hablen personas que están en el mundo de las artes. Este medio publicó en 2017 la historia de una joven estudiante que con el tiempo se dio cuenta que conoció varias personas con diferentes identidades de género que le atraían y que no se sentían ni como hombres ni como mujeres.



Según Moisés Catalán, presidente del colectivo El Príncipe Lila, de España, para buena parte de los pansexuales “el sexo y el género son conceptos vacíos de significado o no tienen importancia”.



REDACCIÓN APP