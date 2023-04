En los últimos años, el concepto de género no binario ha ganado visibilidad en la conversación pública sobre identidad de género y diversidad sexual.



Para entender plenamente este término, es importante comprender los conceptos de sexo y género, y cómo difieren entre sí. Le contamos.

Mientras el sexo se refiere a las características biológicas y anatómicas de una persona, como los cromosomas, las hormonas y los órganos reproductivos, el género es una construcción social y cultural que incluye roles, comportamientos, expresiones y características atribuidas a las personas en función de su sexo asignado.



En ese sentido, la identidad de género se refiere a la forma en que una persona se identifica y se siente en términos de su género interno, que puede o no coincidir con el sexo asignado al nacer.



Es importante destacar que la identidad de género es una experiencia personal y subjetiva, y no necesariamente se ajusta a las normas tradicionales de género establecidas por la sociedad.



Así las cosas, el término "no binario" se refiere a una identidad de género que no se ajusta a las categorías binarias tradicionales de hombre y mujer.

Buenos días a Demi Lovato. 🙌



☝️ Para medios: su pronombre en español es «elle». 💛🤍🖤💜💛🤍🖤💜💛🤍🖤💜 https://t.co/5vqsCYWF8Y pic.twitter.com/BzSZpM4W2X — It Gets Better Español 🌎 (@ItGetsBetterES) May 19, 2021

Las personas no binarias pueden identificarse como una combinación de ambos géneros, como ninguno de ellos, como un género diferente o como ninguno en absoluto.



Son personas cuya identidad va más allá de las expectativas y normas de género establecidas por la sociedad, y que eligen vivir su género de una manera que se sienta auténtica.



Las personas no binarias pueden tener diversas características y formas de expresión de género.



Algunas pueden elegir no utilizar ninguna etiqueta o prefieren términos como género fluido, 'queer' o no conformista. Otras pueden expresar su género a través de su apariencia, estilo de ropa, forma de hablar o comportamiento, desafiando las normas tradicionales y explorando una amplia gama de posibilidades de expresión de género.



El lenguaje también desempeña un papel importante en la experiencia de las personas no binarias.



Algunas de ellas pueden preferir pronombres neutros como "elle" o "elles", en lugar de los pronombres binarios 'él' o 'ella'. El uso de pronombres y lenguaje inclusivo es una manera importante de respetar y validar la identidad de género de las personas no binarias.



Sin embargo, lo más correcto para referirse a una persona no binaria no es asumir ni su género ni sus pronombres, sino preguntarlos y apegarse a su respuesta si lo que se quiere es validarla.



De acuerdo con la organización para la defensa y visibilidad de la comunidad diversa It Gets Better, "para referirnos a personas no binarias, además de utilizar el pronombre "elle", también deben utilizarse las terminaciones (llamadas desinencias) neutras de sustantivos y adjetivos, de manera que para los sustantivos sería, por ejemplo, "niñe", "compañeres" y "novie", acompañados del artículo "le" y "les"".



En ese sentido, afirma que es importante saber que estos pronombres pueden cambiar con el tiempo o espacios, y eso no hace menos válido su uso.

El reconocimiento y la aceptación de las identidades de género no binarias ha sido un tema relevante en la lucha por los derechos de la población LGBTIQ+.



De hecho, organizaciones de derechos humanos, como Colombia Diversa, han abogado por la inclusión y el respeto de las personas no binarias en la sociedad, promoviendo la importancia de reconocer y validar la identidad de género de cada persona, independientemente de si se ajusta o no a las normas tradicionales de este tema.



Además, desde hace varios años han abogado por la necesidad de contar con políticas y leyes que protejan los derechos de las personas no binarias, incluyendo el acceso a la identificación legal con el género que elijan, la protección contra la discriminación basada en la identidad de género y la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades.



Es importante destacar que las personas no binarias enfrentan desafíos específicos, como la discriminación, el estigma y la falta de comprensión en muchos contextos sociales.



A menudo se enfrentan a la invalidación de su identidad de género, la exclusión de espacios y servicios, y la falta de representación en políticas y leyes.



Es fundamental abordar estas barreras y trabajar hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa de la diversidad de género.



ANDRÉS FELIPE LEÓN MAFFIOLD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

