¿Qué es Satisfyer y cómo funciona?

La marca alemana Satisfyer fue creada con la idea de "lograr una experiencia sexual más satisfactoria, somos pioneros en tecnologías que ponen a las personas en primer lugar", según explican en su sitio web.



En 2016 lanzaron el primer Satisfyer, el icónico Pro2 con tecnología Air Pulse patentada, el cual presentaron como una herramienta que "consigue orgasmos en 'tiempos récord'". Desde entonces, el Pro2 se ha convertido en un referente de la vida sexual de cientos de personas en el mundo.

"Nuestro visionario enfoque centrado en las personas nos ha convertido en la marca de bienestar sexual de más rápido crecimiento, ya que lanzamos 200 innovaciones de productos cada año", señalan en el sitio web.

¿Cómo funciona?

El Satisfyer utiliza ondas expansivas y pulsaciones para inducir orgasmos de manera rápida y eficaz, sin necesidad de contacto directo con el clítoris.



Su funcionamiento en sí es sencillo e intuitivo. Se enciende con el toque de un botón y ofrece la opción de ajustar la intensidad a través de 11 niveles diferentes.



Además, no requiere pilas, ya que se recarga mediante un cable USB que se puede conectar a un enchufe convencional.

¿Representa algún riesgo para la salud utilizarlos?

En los círculos de sexología y especialistas en sexualidad, ha surgido un debate sobre los posibles efectos secundarios en los orgasmos derivados del uso habitual de un dispositivo en particular.



Según la sexóloga y psicóloga Cristina Callao, expresó en su cuenta de Instagram: "Cuando nos acostumbramos a masturbar de una forma específica, utilizando un estímulo potente y localizado, existe el riesgo de que solo podamos experimentar orgasmos de esa manera". Ella también aboga por la importancia de permitirse sentir y disfrutar cada fase de la respuesta sexual humana en lugar de apresurarse directamente hacia el orgasmo.

En una entrevista con 'HuffPost', Callao enfatiza que el uso del succionador de clítoris no es necesariamente perjudicial, siempre y cuando se combine con otras formas de masturbación que no sean tan intensas.



Adriana Royo, psicóloga y sexóloga, comparte una perspectiva similar al llamar al succionador de clítoris el "comida rápida" de los orgasmos, subrayando que el placer implica dedicar tiempo, espacio y tomarse las cosas con calma.



EL TIEMPO consultó a la sexóloga Flavia Dos Santos hace un tiempo, quien aclaró que "No existen riesgos físicos, los juguetes sexuales son diseñados para ser utilizados en los genitales".



Sin embargo, advirtió sobre los riesgos potenciales asociados con compartir o no limpiar adecuadamente estos dispositivos, destacando "los juguetes sexuales no se comparten, si las personas tienen alguna enfermedad como herpes, alguna herida o si el juguete está sucio puede tener repercusiones en el cuerpo".

¿Cómo elegir el correcto?

En el mercado existen varios tipos de succionadores, además del icónico Satisfyer. por ende, si desea adquirir uno, puede tener en cuenta que existen productos para cada momento en el que se pueda encontrar la usuaria.



Es decir: "No lo siente igual una mujer soltera que una mujer embarazada o una que ya haya sido madre", explican desde la empresa.



Además, si esta es la primera vez que va a comprar un juguete sexual, se recomienda comenzar por un tamaño pequeño.



Asimismo, lo más recomendable es que esté hecho con silicona médica porque es un material no poroso, su tacto es suave y es fácil de limpiar, un aspecto que hay que tener muy en cuenta, ya que la limpieza en este tipo de artículos es fundamental. Es necesario lavarlo con agua y jabón neutro después de cada uso y recomendable guardarlo en un lugar seco y resguardado de polvo.

ALEJANDRA OSPINA CORDERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

