En estos últimos días se ha vuelto viral en redes sociales que las mujeres compartan historias sobre que el rímel de pestañas se les secó, se dañó o lo cambiaron por otro. Este chiste causó confusión en algunos internautas que no entendieron bien a que se refiere, ya que este tiene un mensaje oculto y no se trata sobre el maquillaje.

Este trend nació luego de que la usuaria de TikTok Sofi Espinoza (@sooofi.er) publicará un poema el pasado 28 de octubre, en el que hace la analogía sobre las pestañas y las relaciones de pareja.



“Dicen que cuando el rímel se pone seco y raro hay que tirarlo. ¿Pero, cómo hago? Dependo de mi rímel a pesar de su estado. Fue el primero que mejor resaltó mis pestañas y con el que cada día me sentía más afortunada de tenerlo. Yo me entregué completamente a él y me aferré a la idea de que era el rímel perfecto para mí. Incluso mi madre lo conoció y notó lo lindo que era, pero con el tiempo se deterioró y se puso raro… ”, señala el poema.



(No deje de leer: Con sus ahorros le compró tenis a su amigo para que no le hagan más 'bullying').

De esta forma, varios usuarios de TikTok y Twitter comenzaron a comentar sobre sus experiencias de relaciones amorosas pero utilizando la analogía del rímel. Incluso, la famosa actriz Lina Tejeiro la utilizó para hablar de su ex relación con el cantante Juan Duque.



(Siga leyendo: En fotos: así luce el jet privado de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez



Cómo era de esperarse esta situación se prestó para que varias personas hicieran memes de esta situación. Por otro lado, unos cuantos hombres se unieron al trend y compararon a las mujeres con las gorras. Sin embargo, la tendencia del rimel es la que predomina entre los usuarios.

Si nosotros somos rímel, como les ponemos a ellas pic.twitter.com/DwlngdoW1A — Julian (@julianforeroo) November 10, 2022

El vago pensando que hablamos del rimel de verdad pic.twitter.com/W2yaZVyIwG — 𝓜𝓲𝓵𝓲𝓲🦋⃤ (@miliiarestico8) November 11, 2022

Los hombres tratando de calcular que carajos es el rimelpic.twitter.com/GMuYB4gxXm — The League + (@LeagueOfi) November 11, 2022

Acabo de entender lo de las gorras y lo del rimel JAJAJAJA

Me siento bien pendejo yo diciendo que tengo 20 gorras pic.twitter.com/qaEkgiCFDX — kopplisexi (@koppler_ricardo) November 11, 2022

Más noticias

¿Se arrepintió?: Yeferson Cossio se está borrando los tatuajes de la cara

Margarita Rosa de Francisco manda pulla a quienes la califican de 'comunista'

Video: hombre compra todos los pericos de una tienda para después liberarlos

Ganó 10 millones de euros en lotería y ahora busca a mujer para compartir dinero

TENDENCIAS EL TIEMPO