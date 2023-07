El idioma español tiene una amplia diversidad de vocabulario. La influencia cultural en cada país y región hace que las palabras sean diferentes y únicas.

Por ejemplo, en el caso de Colombia, el maíz pira es un aperitivo salado o dulce, pero en Venezuela se conoce como Cotufa; en México, palomita de maíz; en Argentina, pochoclos y en Ecuador, canguil.

La jerga es la modalidad lingüística que un grupo en especial ha determinado para nombrar las cosas que ellos conocen. Entonces, en cada país es normal que existan frases o palabras alusivas que los residentes usen.

¿Qué es rabo de paja en Colombia?

'Rabo de paja' es un popular dicho que se usa en varias zonas de Latinoamérica. También, es conocido como 'cola de paja'. Según 'Jergozo', el diccionario de jerga hispana, esta expresión, indica que una persona actúa de cierta manera, no buena, pero se defiende así mismo.



De acuerdo con el medio de comunicación la 'BBC', se usa mucho cuando una persona sabe que ha obrado mal, tiene la conciencia y evita que lo descubran los demás.

La 'Hispanoteca' explica que se trata de tener remordimiento, inquietud, pesar interno después de haber ejecutado una mala acción. Por ejemplo, el que tiene rabo de paja no debe acercarse a la candela.



Esta frase hace referencia que si se acerca mucho a una situación tensionante, los nervios y la culpa harán que se sienta mal. Pero en el caso de no ser descubierto, guardará siempre el secreto.

El que tiene rabo de paja no debe acercarse al fuego. Foto: iStock

La metáfora usa la palabra 'cola', en Colombia puede significar: hay que hacer la cola del supermercado o la cola como parte trasera del cuerpo.



Según la Real Academia Española (RAE), la 'paja' es un material de trigo, puede llamarse también cebada, centeno y gramíneas. Entonces, tiene sentido cuando se dice que el rabo de paja no debe acercarse a la candela, porque, en el mayor de los casos, se quema.

Incluso, la frase es tan popular en Colombia que el cantautor de música tropical Rodolfo Aicardi escribió la canción 'El Tizón', un sencillo que alude al reconocido refrán. En su melodía, se escucha la frase: "Si no encuentro quien lo apague, se prendió esta berraquera. La que tenga rabo de paja, no se me arrime a la candela, que el tizón está prendido".

Así se habla en Colombia: capítulo 3

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO