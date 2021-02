Las ‘nenis’ el nuevo término que generó controversia en redes sociales

Un nuevo término y forma de llamar a algunas personas, se ha hecho fuerte en redes sociales de México en los últimos días, tanto en Facebook como en Twitter, sitios en los que se ha incrementado el uso de la palabra ‘neni’, así como también memes, y un sinfín de comentarios al respecto.



(Además: Las claves por las que covid-19 golpea más a economía de Latinoamérica).

En días pasados, con esa palabra se originaron varias publicaciones, la mayoría en burla de parte de hombres, que nombraron el surgimiento de una 'nueva tribu urbana', según informaron algunos medios mexicanos como ‘ABC noticias’.



(Lea también: Empresas reconocidas a nivel mundial que quebraron por la pandemia).



"La nueva tribu urbana; 'Las neni'. Se aparecen en puntos específicos de la ciudad y nunca se parecen a las fotos que tienen en sus perfiles donde venden. En otro les contaré sobre las neni premium, son las que hacen envíos", dice una publicación de Facebook del usuario(a) @Lovelybear08.



Otros usuarios han publicado:

Di que eres Neni sin escribir que eres Neni. pic.twitter.com/3WViUUtFMM — J A V I R B (@JavierRBucio) February 19, 2021

En respuesta a ellos se conoció otro meme en el que se aprecia una escultura tipo Atlas en la cual se hace el símil de que el planeta sería la economía mexicana y el musculoso esculpido, las ‘neni’.



(Le puede interesar: Bad Bunny y Rosalía, a punto de besarse en 'Saturday Night Live').

En este perfil se apoya a las nenis ♥️ pic.twitter.com/00Juctf1Eo — ♡⛧ Pau ⛧♡ (@MissGracey13) February 20, 2021

Pues bien, el uso de la palabra allí estaba haciendo referencia a aquellas personas, en especial mujeres, que venden productos como ropa, maquillaje, ropa, zapatos, u otros productos (incluso de segunda mano), que sus vendedoras entregan principalmente en las estaciones del tren metro de Ciudad de México o en puntos concurridos, para evitar riesgos.



De acuerdo con ‘ABC noticias’, las ‘neni’ atienden a sus clientas con palabras como ‘bella’, ‘nena’, ‘hermosa’, ‘linda’ y usan como método de venta las frases ‘cierre de pedido’, ‘última prenda’ o ‘entrega inmediata’.



La tendencia empezó a hacerse más viral cuando en respuesta a esas burlas empezaron a aparecer reacciones de mujeres y hombres que piden respeto por las personas que se han dedicado a esta actividad, luego de haber perdido su empleo como consecuencia de la pandemia o de cualquier otro tipo de situación.



Y es que no han sido pocas; de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) de México, en el último cuatrimestre del 2020 la población ocupada en ese país fue de 53.3 millones de personas, una disminución de 2.4 millones de personas ocupadas. Además, según informó el ‘ABC Noticias’, al menos 1.3 millones de mujeres mexicanas perdieron su trabajo por la pandemia de covid.



(En contexto: Fuerza laboral femenina de América Latina se desplomó el año pasado).



Precisamente datos como estos originaron varias publicaciones de apoyo: "Si las nenis fueran ricas, les dirían emprendedoras. No se hagan. Primero: "el pobre es pobre porque quiere". Ah, pero si "no quiere", el escarnio", comentó @Interior403.



Otros usuarios también manifestaron su apoyo a quienes se dedican a este tipo de comercio informal.

Nenis forever pic.twitter.com/WPIO5kMDRe — Me dicen V (@Me_Dicen_V) February 20, 2021

Y muchas otras mujeres por su parte, han manifestado cómo una forma de generar ingresos como esta les ha permitido obtener logros y beneficiar a otras mujeres.

Pues como ya les había dicho, me uní con otras cuatro marcas de mujeres emprendedoras o como nos llaman “las nenis”. Y pues estas nenis decidieron regalarles cosas en Instagram, vayan a seguirnos en moraboramx y descubran cómo 🥰 pic.twitter.com/lEIflW65EK — UnaTalAri (@UnaTalAri) February 22, 2021

Mientras tanto, el ´termino sigue haciéndose cada vez más nombrado en redes y dánose a conocer así, en otros países.



Tendencias EL TIEMPO