Qué es la tinnitus, la enfermedad del oído que padece Luis Miguel

El cantante mexicano Luis Miguel, de 50 años, sufre desde hace algún tiempo una enfermedad que afecta su oído llamada tinnitus. Muchos aseguran que esta condición, que también padece el artista Eric Clapton, podría acabar con su carrera antes de lo deseado.



En 2015 Luis Miguel le dijo al diario ‘El Clarín’ que se trataba de “una situación complicada” que se debe a que empezó con su carrera en la música cuando tenía tan solo 9 años.



“Los decibelios, los conciertos (...) son más de 30 años expuesto a sonidos muy fuertes. Tuve que pasar por un tratamiento y afortunadamente ya estoy mejor", contó.



Sin embargo los pronósticos no son tan elantadores. A Luis Miguel “le queda poco tiempo de carrera, porque tiene un problema muy severo en el oído, se está volviendo loco sobre el escenario porque tiene un zumbido de por vida. Tiene una voz extraordinaria, pero ha comenzado a tener mala afinación… Él se ocupó siempre de esos detalles porque ha sido muy perfeccionista, pero hoy ya está perdido en el escenario por la cuestión de su oído”, de acuerdo con la autora de su autobiografía Claudia de Icaza.



Aunque el cantante no ha contado mucho al respecto de su padecimiento, en el trailer de la segunda temporada de la serie de Netflix ‘Luis Miguel, la serie’ se puede observar que durante un espectáculo en vivo una falla técnica hizo que el famoso sintiera un fuerte ruido en el oído.



Durante el show un ingeniero encargado del sonido subió el volumen de los monitores, los cuales que aturdieron los oídos de Luis Miguel, quien luego del percance dejó de cantar y espero a que el tema musical concluyera para salir del escenario.



Algunas fuentes señalan que la tinnitus se presentó de forma temprana después de este incidente, tras el cual el ‘Sol de México’ fue atendido por especialistas que determinaron sus problemas auditivos.



¿Qué es la tinnitus?

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la tinnitus, conocida también como ‘la enfermedad de los músicos’ es descrita como “un zumbido en los oídos que también puede sonar como rumor, un cliqueo o silbido. Puede ser suave o fuerte, agudo o bajo; y se puede escuchar en uno o ambos oídos”.



No es una enfermedad per sé, sino un síntoma de otras condiciones en el sistema auditivo causadas por la pérdida de la audición en las personas mayores, exposición a ruidos fuertes, infecciones del oído y los senos paranasales, problemas cardíacos o vasculares, tumores cerebrales, cambios hormonales en las mujeres, problemas de tiroides o ciertos medicamentos.



La condición, que puede provocar ansiedad o estrés en las personas por no poder escuchar claramente, es considerada un síntoma común en músicos debido a que son expuestos a altos niveles de ruido constantemente durante sus conciertos, ensayos y giras.



A su vez, suelen usar audífonos con altos niveles de volúmenes y estar cerca a grandes parlantes que se usan en los estadios y escenarios donde se presentan. Recordemos que esta era la condición que presentaba Jackson, interpretado por Bradley Cooper en el filme 'Nace una estrella' (2018).



De acuerdo con información de International Journal of Epidemiology, este ‘zumbido’, causado por daño en el oído y pérdida de audición, puede durar cinco minutos y se presenta al menos dos veces a la semana. Sin embargo, quienes lo padecen aseguran que lo experimentan durante más tiempo, y puede ser constante o intermitente.



