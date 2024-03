¿Qué es la quimioterapia preventiva o coadyuvante a la que se somete Kate Middleton?

El 22 de marzo, la princesa de Gales Kate Middleton anunció que fue diagnosticada con cáncer, enfermedad que se le detectó luego de una cirugía en el abdomen que se le realizó en enero del 2024.

“Las pruebas realizadas después de la operación descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, precisó la esposa del príncipe William en un video compartido en Instagram.

La mujer recibió mensajes de apoyo por parte de miles de internautas, sin embargo, hay quienes se preguntan qué es la quimioterapia preventiva a la que se está sometiendo.

De acuerdo con Mayo Clinic, quimioterapia preventiva o coadyuvante “se utiliza luego del tratamiento primario, como una cirugía, para minimizar la probabilidad de que el cáncer regrese. Aún si la cirugía fuese exitosa al extraer todo el cáncer visible, en ocasiones permanecen porciones microscópicas de cáncer que son indetectables con los métodos actuales”, se lee en la página web.

Este tipo de terapia complementaria también puede reducir las posibilidades de que el cáncer reaparezca; frecuentemente se emplea para potenciar o mejorar la efectividad del tratamiento primario, como la cirugía o la radioterapia.

¿Qué tratamientos se utilizan como terapias adyuvantes?

En Mayo Clinic se mencionan algunos de los tratamientos oncológicos utilizados como terapia adyuvante, estos son:

La quimioterapia, que utiliza fármacos para eliminar las células cancerosas en todo el organismo.

que utiliza fármacos para eliminar las células cancerosas en todo el organismo. En casos de cánceres sensibles a las hormonas , ciertos tratamientos pueden inhibir la producción hormonal del cuerpo o interferir con el efecto de estas.

, ciertos tratamientos pueden inhibir la producción hormonal del cuerpo o interferir con el efecto de estas. La radioterapia utiliza haces de energía de alta potencia, como los rayos X o los protones, para eliminar las células cancerosas.

utiliza haces de energía de alta potencia, como los rayos X o los protones, para eliminar las células cancerosas. La inmunoterapia aprovecha el sistema inmunológico del organismo para atacar las células cancerosas remanentes, ya sea estimulando o complementando las defensas naturales del cuerpo.

aprovecha el sistema inmunológico del organismo para atacar las células cancerosas remanentes, ya sea estimulando o complementando las defensas naturales del cuerpo. La terapia dirigida se enfoca en modificar anomalías específicas dentro de las células cancerosas, por ejemplo, hay una terapia dirigida diseñada para inhibir la acción de una proteína llamada receptor del factor de crecimiento epidérmico 2 (HER2) en mujeres con cáncer de mama.

Para saber si la quimioterapia preventiva o coadyuvante es adecuada para un paciente en específico, el médico que lo atiende debe equilibrar los efectos secundarios y beneficios antes de iniciar el tratamiento.

