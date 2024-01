¿Qué es la moda 'coquette' y por qué es viral en redes?

Las redes sociales han demostrado cada día que cualquier elemento, tema u objeto puede ser tendencia, sobre todo cuando se trata de la moda, la vestimenta o la estética de la gente.



Instagram, Facebook y Twitter son de las plataformas más usadas por los internautas alrededor del mundo. De acuerdo con la consultora 'Statista', millones de usuarios navegan diariamente por las mismas, así que no es de extrañar que siempre haya un tópico sobre la mesa que se viralice en la red.

Así sucede con el término 'coquette', que en español se traduce como coqueto y que se caracteriza porque los objetos, personas, animales y hasta situaciones sean denominado bajo esta descripción.



Yo tratando de ser Coquette a mis 30 años pic.twitter.com/tdeKf4l8tL — Mr Doctor (@MrDoctorOficial) January 16, 2024

Tal parece que esta nueva tendencia, sobre todo en adolescentes y jóvenes podría reemplazar el concepto 'aesthetic', una forma de moda creada con algunas influencias de década anteriores, pero usando elementos actuales que permite jugar con colores, texturas, contrastes y asimetrías. Es como una mezcla de lo alternativo con lo retro, según 'Forbes'.



De acuerdo con las opiniones de los internautas, la finalidad de esta nueva estética de 'Coquette' es evocar la ternura el romanticismo, así que los colores y los elementos y hasta la manera de comportarse también juegan un papel importante para definirla e identificarla.

Ser coquette es como ser Lolita muy femenina, muy tierna… muy delicadaaa 🩷🎀💖✨no es solo un un lazo en el cabello. 🙄 pic.twitter.com/hBJDBppDgD — Camila Soto 🦋 (@CamilaSotoCr) January 16, 2024

La tendencia juega con la delicadeza, los tonos rosas, rojos y blancos que supuestamente resaltan la ternura de quién los usa. Así mismo se fusiona con otras texturas y patrones, como corazones y fresas.



También se presenta un "hipefeminización" de la mujer al tiempo de infantilizar sus rasgos. También hace uso de las flores, de donde recoge inspiración del 'cottagecore' que celebra una vida de labores manuales en el campo.



Con respecto a la ropa o el estilo esta se distingue por usar prendas y accesorios que parezcan suaves como lazos de seda en el cabello, medias con encajes, moños, perlas, tacones y hasta corsets inspirados en elementos de la época victoriana y el rococó.

Así mismo, se puede ver en las redes como lo trasladan a animales y situaciones, haciendo de estos que se vean más tiernos y que se distingan como "perrito coquette", "gato coquette" al posar con un lazo en su pelaje.



Aunque el estilo no es particular a un género o edad, algunas personas no han dudado en sacar hasta memes, burlándose de la dualidad y el significado que trata de representar esta estética con a un estilo más "lolita".





NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

