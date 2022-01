Las lunas nuevas son, por excelencia, los inicios de un nuevo ciclo. Por lo tanto, el inicio del ciclo lunar, que empezó el pasado 2 de enero, es particularmente muy fuerte en materia astrológica y energética, pues se está dando durante la manifestación del signo Capricornio, que simboliza disciplina y pragmatismo. Así lo explican los expertos en el tema.

Para la astróloga Eleni Polizogopulos, esta etapa lunar traerá un aventón energético a algunos seres humanos para que empiecen nuevos proyectos, o puedan encaminarse a ellos de manera responsable.



Así mismo, este evento forma un “espectro armónico” con Urano (planeta de lo Inesperado), que fomenta la motivación necesaria para aventarse a experimentar nuevos retos en materia laboral.

La energía de la Luna Nueva en Capricornio surge tan solo algunas horas después de iniciar el año, por eso su importancia astral. La transición de un año siempre sucede durante esta temporada, por lo que es normal que se sienta más eficiente y orientado, según relata la experta.



Para ello, se dice que se tiene que aprovechar el empujón de Capricornio para que en etapas donde aparezcan los signos con composición retrógrada, los cuales son sinónimo de parsimonia y pasividad, este más proactivo.



“La Luna Nueva marca el inicio de la primera fase, cuando la Luna se encuentra entre la Tierra y el Sol, por lo que no puede reflejar ninguna luz. El período de aproximadamente dos semanas entre una luna nueva y una luna llena se llama fase creciente y, en astrología, está asociado con la mejora y la manifestación, es decir, atraer todas las cosas buenas hacia ti”, mencionan los expertos en astrología del diario ‘Cosmopolitan’.



“Los dos o tres días antes y después de la Luna Nueva son el mejor momento para iniciar nuevos proyectos, activar tus intenciones y comenzar a convertir tus deseos en realidades”, agregan.



Recuerde que la etapa lunar irá hasta el próximo 9 de enero, cuando se inicie la fase de cuarto creciente.

Rituales para aprovechar la energía de Capricornio

Según los expertos del ‘Cosmopolitan’, es recomendable realizar una lista con las expectativas a nivel personal que se ha trazado en el año y reflexionar sobre ellos como si ya fueran hechos y no deseos.



Según explican los expertos, los astros no piensan de manera futura, sino en el aquí y en el ahora.



Otros rituales un poco más astrales recomiendan comprar cualquier tipo de palo de incienso y colocarlo frente a una deidad femenina. No importa cuales sean los gustos religiosos, pues debe ser la imágen de una mujer.



Luego, se recomienda tomar un vaso de agua y ponerlo junto a la representación de la mujer. Se debe hacer una petición clara a la deidad para que brinde sabiduría y perseverancia para alcanzar las metas u objetivos. Por último, deben quedar escritos en un papel y colocados bajo el vaso de agua.



Se permite que el incienso se consuma por completo y listo. Se supone, se lograrán.

