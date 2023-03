La urofilia es una parafilia que se desarrolla de diversas formas y tiene de común denominador el uso de orina durante la práctica sexual, según explica Oxford Reference, de la Universidad de Oxford.



Es conocida coloquialmente como 'lluvia dorada' y aunque orinar sobre el cuerpo de la pareja sexual es lo más recurrente y reconocido, quienes la practican pueden llegar a sentir excitación al oler o probar orina (urofagia), ver o ser visto mientras lo hacen en público (urolagnia) e incluso escuchar el sonido de la orina.



Según explicó el médico psiquiatra y sexólogo Walter Ghedin al medio Clarín, la urofilia está relacionada con otros comportamientos sexuales como el masoquismo o la dominación. La excitación que produce puede venir de los ejercicios de poder que se desarrollan en su practica, en donde el rol pasivo es quien recibe los desechos, en este caso la orina, del rol activo o dominante.



Aunque se suele practicar como juego erótico, actualmente la atracción por esta practica se considera de origen psicológico, como lo señala la psicóloga Ana Lombardía en el Clarín. Si bien esta parafilia se desarrolla de manera consensuada, algunas de sus variantes pueden ser problemáticas.

Riesgos de practicar la lluvia dorada

Los riesgos se pueden dividir según el ejercicio dentro de la parafilia. Algunos están relacionados con la salud individual y otros son sociales.



A diferencia de la coprofagia, o ingestión voluntaria de heces, el consumo de orina podría tener riesgos si se hace en grandes cantidades. Según un artículo del portal especializado en salud UPMC, esta podría tener bacterias. Además, al tratarse de un líquido compuesto, en parte, por desechos, sales, amoniacos y urea, podría hacer que los riñones tengan que esforzarse más, a la vez de exponerlos a toxinas innecesarias.



Según UPMC, esto podría causar enfermedades, trastornos electrolíticos o daño renal.



También debe tenerse en cuenta la posibilidad de transmisión de enfermedades o infecciones urinarias.

Posibles afecciones por tomar orina Foto: istock

Desde el punto de vista social, el tema ha sido tratado como tabú por su asignación como enfermedad psicológica y aunque los expertos no se han puesto de acuerdo en diferenciar las practicas que componen esta parafilia, algunas variantes en exceso son ilegales en Colombia.



Una de ellas es la urolagnia, la excitación por ser visto públicamente orinando. En Colombia orinar en un espacio publico está prohibido y es catalogado como una conducta de tipo cuatro, con sanción de hasta 969.088 pesos.



Si la practica de orinar en público no viene por una necesidad fisiológica, sino de la excitación provocada por ser visto orinando, además de la multa, esta podría ser considerada como exhibicionismo, si los testigos no han pactado anteriormente con quien la realiza.



Aún no queda muy claro la aplicación de la ley en estos casos, puesto que, según la Corte Suprema, el Código Penal vigente no prohíbe autónomamente los actos exhibicionistas.





Juan David Cano

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

