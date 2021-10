Keratina: su función, ventajas y daños en el cabello

Actualmente la keratina es un tratamiento usado con frecuencia, pero no se conocen las consecuencias de este químico, las ventajas y desventajas de este famoso producto.

La keratina es un cosmético que regenera la cutícula del cabello, aunque contamos con keratina en nuestro cuerpo, el cabello se perjudica por los tintes, calor de la plancha y puede disminuir su cantidad con el paso de los años. Es por esto que el tratamiento ayuda a mejorar la apariencia de la fibra capilar.



Aunque es usado para crear la apariencia de un alisado, cuando una persona se lo aplica y tiene el cabello crespo u ondulado, se le va a poner manejable, brillante, pero no liso. La idea principal de este producto no es dejarlo liso, es nutrir, reparar las fibras, frenar el frizz y reestructurarlo.



(Lea también: Mujer creía que tenía sobrepeso, pero resultó ser un peligroso tumor )

Las principales ventajas de la keratina

-Crear un efecto de alisado, sedoso y manejable por mayor cantidad de tiempo que otro producto.



-Aportar brillo.



-Hacer lucir una cabellera juvenil.



-Hacer que se desenrede fácilmente.



-Devolverle vitalidad y fuerza desde la raíz.

¿Cómo se debe aplicar la keratina?

El tratamiento se debe aplicar muy cuidadosamente y con la ayuda de un experto, las instrucciones deben ser precisas, puesto que los químicos mal manejados podrían dañar el cabello y la piel.



1: Se debe lavar el cabello, aplicando preferiblemente un champú sin sal.



2: Secar con la ayuda de un secador, quitando completamente la humedad.



3: Separar en pequeñas secciones el cabello con ganchos.



4: Aplicar el producto de la raíz a las puntas abarcando todo el pelo aproximadamente por 30 minutos. Extender el producto, dejarlo actuar, secar y alisar suele llevar entre 60 y 90 minutos.



5: Es necesario planchar de forma ordenada, haciendo que el producto se impregne correctamente.



6: No lavar el cabello mínimo los 4 días siguientes.



7: El alisado con keratina debería durar entre 3 a 5 meses.



(Además: En la lujosa boda de su hija, Bill Gates y su exesposa se reencontrarán)

¿Cómo se debe cuidar el cabello después de aplicado?

- No lavarlo los 4 días siguientes de la aplicación.



- No recogerse el cabello los 4 días siguientes o quedará marca en el cabello.



- Es mejor no exponer el cabello al sol en el momento de la aplicación.



- Tocarse el cabello lo menos necesario para que mantenga el alisado.



- Procurar usar un champú sin sulfatos y lavarlo máximo 2 veces por semana.



- No aplicar calor de secadores o planchas porque se pierden los nutrientes del tratamiento.



- Evitar el cloro de las piscinas.



- Aplicar un acondicionador con keratina para tenerlo sedoso mucho más tiempo



(Lea también: Vicente Fernández y su emotiva historia de amor con 'Doña Cuquita')

Precauciones de la aplicación

- Quienes tengan un cabello muy fino y lacio deben tomar medidas de precaución, el tratamiento puede ser muy fuerte para su cuero cabelludo, es mejor dirigirse a un experto.



- Algunos químicos pueden causar alergias, es mejor indagar en los componentes, investigarlos con cuidado.





- Preferiblemente escoger un producto con los componentes naturales para prevenir una posible alergia.



- Si se tiene el cabello tinturado es muy probable que cambie de tonalidad.





- La cantidad de formol que debe tener el tratamiento no puede ser mayor a 0,2 %, o sea 2 partes de formaldehído por cada 1000 partes de producto.



(Además: Fans de Camilo y Evaluna reaccionan a la noticia del embarazo)

Daños y desventajas de la keratina

- La persona puede percibir un aumento en la caída de cabello, sobre todo en cabellos finos y maltratados por el calor de la plancha y el secador. Puede llegar a estar reseco y dañado.



- Si la keratina tiene formol la exposición en altas concentraciones del vapor o gas que sale de la aplicación de este producto puede producir dificultades respiratorias y hasta la muerte.



- El formol también produce reacciones alérgicas graves en la piel.



- Las personas con asma no pueden aplicarse este producto por la exposición al formol.

Más noticias:

- 'Todo se desplomó': así sobrevivió Marcela Reyes al terremoto en Armenia

- Organizan colecta para ayudar a Laura Bozzo, pero nadie coopera

- ¿Bad Bunny y Darío Gómez? En redes se especula de una supuesta colaboración