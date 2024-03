¿Qué es la cosa blanca que tiene el huevo crudo? Sepa si es buena para la salud

El huevo es uno de los alimentos que más se consume en el día a día de muchas personas en el mundo, por ser de fácil y versátil preparación.

Mucho se ha estudiado esta proteína y se ha determinado que muchos son los nutrientes que ofrece al organismo como vitaminas A, E, B2, niacina, hierro, zinc, selenio, biótica, ácido pantoténico, colina y fósforo.

Además, es uno de los alimentos que más consumen aquellos que se encuentran ejercitándose continuamente para complementar sus requerimientos de proteína.

observa una ‘telita’ o especie de fibra que conecta la clara con la yema. Antes de consumir el huevo , seguramente ha observado que al sacarlo crudo de su cáscara, en ocasiones seque conecta la clara con la yema.

Esta pequeña tela es llamada chalaza y de acuerdo con expertos en nutrición esta determina si el huevo es fresco o ya lleva algunos días o semanas.

Esta parte del huevo no siempre es visible, pero si determinan que esos huevos en las que se observa se pusieron recientemente.

Esta sustancia es totalmente natural y no hay que preocuparse si la observa, al contrario, le demostrará que el huevo que va a consumir es totalmente fresco.

La chalaza es una estructura que se encuentra en huevos de animales y óvulos de plantas, que sirve para fijar la yema en el centro del huevo.

El que no se encuentre la chalaza en el huevo, no es señal de que este alimento no deba consumirse, únicamente le indicará que el huevo ya lleva varios días en que la gallina lo puso.

Otras características que puede presentar el huevo

Es importante tener una opción de conservación de los huevos, algunos los guardan en la nevera y otros en recipientes fuera de ella, lo importante es que se verifique que estos se encuentran aptos para su consumo.

Cuando un huevo está estropeado, presenta mal olor e incluso un color diferente. Estos deben ser desechados de inmediato.

Si al abrirlo observa una mancha roja, es posible que se trate de sangre de pollo que terminó en el ovario o las trompas de falopio de la gallina, causada por la ruptura de vasos sanguíneos. Este huevo se puede consumir y no representa un riesgo para la salud, según el portal ‘Vitonica’.

Otras personas refieren que para saber si un huevo es fresco o no, mencionan que hay que ingresarlo en un recipiente con agua.

Si este se hunde, significa que está fresco, pero si flota, quiere decir que el huevo está cercano a dañarse, de acuerdo con el portal ‘Academia nutrición y dietética’.

Es por ello siempre verificar el estado de este alimento y no los lave, puesto que esto elimina una capa protectora que recubre el huevo.

Si se encuentra algún tipo de residuo o su suciedad, únicamente debe limpiarlo con un trapo húmedo.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias