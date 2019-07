¿Qué es la autosexualidad y cómo es sentirse atraído por uno mismo?

Cada vez son más los jóvenes que usan las redes sociales para proclamarse 'autosexuales', un término que si bien no es nuevo, está tomando una connotación diferente al día de hoy con la salida a la luz de testimonios de individuos que aseguran sentirse atraídos sentimentalmente y sexualmente por sí mismos, más que por otras personas.

Aunque la comunidad médica y científica no ha ahondado en dicha nueva forma de definirse para algunas personas, medios internacionales han venido registrando diferentes historias de quienes cuentan cómo descubrieron ser 'autosexuales' y por qué creen que a esta definición se le debe prestar la mayor atención.



Sin embargo, Clara Mártinez Sánchez, psicóloga clínica, doctoranda en psicología y autora del libro 'Caminos para una Crianza con Sentido. Educando desde la Coherencia', asegura que "de nuevo no tiene nada esta forma de proclamarse de muchas personas, pues realmente la 'autosexualidad' hace parte de la primera entrada del ser humano a la vida sexual, que es donde primero se experimenta con sí mismo y posteriormente se exterioriza lo sexual con otras personas".



Martínez se refiera a que "más bien puede entenderse a una persona autosexual como alguien que tiene una fijación con esa etapa en la que nos estamos descubriendo sexualemente (ejemplo: masturbación), tal como sucede con quienes tienen fijaciones con la etapa oral y más adelante fuman, que es parte de las teorías de Sigmund Freud".

Foto: Archivo Particular

Lo anterior no quiere decir, según la experta, que sea malo aquello de declararse 'autosexual', pero sí que no es un planteamiento raro o diferente a lo que el desarrollo sexual humano implica.



Por otro lado, Martínez explica que la misma palabra 'autosexual' no corresponde a la fijación a la que podría corresponder pues "los seres humanos siempre requerimos del otro para desarrollar nuestra sexualidad y ese auto termina siendo no tan auto".



La psicóloga clínica añade que "una de las razones que puede haber para que alguien se defina como 'autosexual' puede venir de su niñez, de sus inseguridades, de su autoestima, muy posiblemente de una dificultad de relacionarse con el otro, entre muchas otros comportamientos".

Foto: 123RF

Versiones encontradas

Diferente a Martínez piensa Ghia Vitale, quien es casi que la voz más conocida en el tema de la autosexualidad y se ha dedicado a ampliar el espectro frente al tema, pues ella misma se define como una persona 'autosexual' y ha llegado al punto de incluso proponerse matrimonio a sí misma.



En diferentes entrevistas Vitale ha dejado claro su atracción por sí misma como algo que la ha acompañado por años, pero que a su vez no impide que pueda ser una mujer poliamorosa, que tenga incluso relaciones con otros, aunque para ella primero está su deseo y amor por sí misma.



"Vitale explica cómo las personas tienden a pensar que solamente con ellas mismas pueden ser felices. Esto está relacionado con el concepto último que tenemos de cultura y de sociedad, donde la gente termina pensando que ya no requiere de una pareja, sino que su pareja es ella misma", explica la psicóloga clínica Sandra Leonor Rodrígez.



Para Rodríguez, "los denominados 'autosexuales' incluso buscan satisfacciones extrañas con ciertos elementos, muchos de ellos tienen un perfil más bien narcisista, pero me atrevería a decir que pueden cercar una parafilia sexual tendiente al fetichismo".



Rodríguez concuerda con Martínez en que "no es nuevo este tema del autosexualismo, pero sí que las personas empiecen a declararse de esa manera".



Ambas a su vez relacionan este comportamiento con personas que tienen trabajos de extensas jornadas, que no tienen tiempo para interactuar físicamente con otros y al final terminan decidiendo que la única manera de desarrollar su vida sexual es con ellos mismos.



Por último, Mártinez Sánchez acota que las tecnologías refuerzan este tipo de comportamientos, pues el mundo digital desencadena en que la gente esté ensimismada y además deje de relacionarse con el otro más allá de una interacción dentro de las pantallas.



Redacción APP