En los últimos días, en Colombia, las personas han quedado asombradas con la historia de Cristian Montenegro, un joven bogotano que asegura que tiene una relación con ‘Natalia’, una muñeca de trapo. Los actos de este hombre son una de las parafilias más curiosas y extravagantes, llamada agalmatofilia.



Se trata de un trastorno psicosexual (parafilia) que se caracteriza por sentir una atracción sexual hacia todo tipo de estatuas, bustos, maniquíes, muñecos u objetos inanimados similares.

La agalmatofilia también se puede conocer como: estatuofilia, amor por los maniquíes o agalmatosexualismo. Esta fue descrita por primera vez en 1877 por el psicólogo alemán Richard von Krafft- Ebing, quien escribió sobre un jardinero que se enamoró de una estatua de Venus de Milo e intentó tener una relación con ella.



La etimología de esta palabra procede del griego “agalma” que significa “estatua” y -philia, que es “amor”. La agalmatofilia es mucho más común de lo que parece y se suele presentar sobre todo en países del norte de Europa.



Las personas con esta parafilia suelen fantasear con tener relaciones sexuales o no con una estatua u otro objeto de deseo. Asimismo, sienten placer al observar un objeto inanimado o esculturas en posiciones sugerentes o desnudas. También, pueden tener estos deseos con varios objetos como dos estatuas.

Las personas suelen excitarse al ver un maniquí desnudo. Foto: Pexels

En resumen, en esta parafilia, las personas se sienten atraídas por las estatuas desnudas, muñecas o maniquíes, pero no siempre debe ser así, pues también pueden excitarse con la idea de transformarse a sí mismos o quizá a otra persona en su objeto preferido de deseo.



Esto también suele estar muy relacionados con el pigmalionismo que hace referencia al mito de Pigmalión en el que un escultor se enamoró de una estatua que había hecho él mismo.



Causas de la agalmatofilia

Las causas de esta parafilia son diversas y también desconocidas, pues depende de cada persona. En ese sentido, el origen puede deberse a algún trauma que haya pasado la persona de pequeño que le hacen reaccionar de esta manera, pero no siempre está relacionado con ello.



Las personas con problemas psicológicos anteriores también pueden desarrollar otros relacionados con la sexualidad al no tener deseo o de tenerlo y no poderlo cumplirlo.

