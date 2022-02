Tal como sucedió en 2017 con los Fidget Spineers, ahora el 'Pop It' es el juguete que se apodera del mercado. Empezó como una tendencia en redes sociales, sobre todo en Tik Tok y ahora es uno de los juguetes más cotizados en toda Argentina y el mundo.

¿Qué es?

La propuesta es simple, pero resulta ser muy atractiva para personas de todas las edades: explotar burbujas. Este juguete simula las bolsas de plástico que se usan para proteger objetos frágiles y con las que todos nos hemos entretenido alguna vez explotando.



La diferencia con aquellas bolsas es que con el ‘Pop It’ la diversión es infinita. Este juguete es fabricado como una lámina de goma o silicona con pequeñas burbujas que pueden hundirse, generando la sensación de que se han explotado. Cuando se han hundido todas las burbujas, simplemente se puede dar vuelta a la lámina y así parecerá que las esferas se han vuelto a inflar para volver a explotarlas.

Según el medio local argentino ‘Clarín’, los promotores de Pop It aseguran que el juego, aunque es muy simple y fácil de aprender, tiene un gran potencial para reducir los niveles de estrés y ansiedad.



El auge que ha tenido en el mercado

“Empezó a verse en mayo. De repente parecía que todo el mundo quería comprar un pop it. Esa primera explosión pasó, pero siguen siendo muy demandados”, expresó Alejandro Caffaro, presidente de la Asociación de Empresas de Juguetes y Afines en una entrevista para el medio ‘Clarín’.



Hoy en día los ‘Pop It’ vienen en diferentes presentaciones y no solo se encuentran en jugueterías. También están presentes en ferias, bazares, ventas virtuales e incluso en ventas ambulantes en las calles.

El juego de explotar burbujas que revolucionó el mercado. Foto: Facebook: Pop It

Adicionalmente, debido a la alta demanda que este juguete ha tenido, ahora los ‘Pop It’ vienen en diferentes formas como dinosaurios, mariposas, corazones y demás figuras que resultan entretenidas para los niños. Se pueden ver en presentaciones ‘multicolor’, aunque también se venden muy bien los que vienen en un solo color.



Su precio oscila entre los 2.00 a 4.00 dólares estadounidenses. Un precio bastante accesible y por lo cual también ha incrementado sus ventas.



Precauciones

Emmanuel Poletto, presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), recomendó a los usuarios, en una entrevista para el medio ‘Clarín’, verificar que el lugar donde vayan a adquirir sus Pop It esté debidamente certificado.



Esta precaución es importante ya que, según Poletto, muchos Pop It son importados como manufacturas de goma y no como juguetes, por lo que pudieron haberse omitido ensayos de seguridad. Esto también implica que en su fabricación se pudieron haber usado químicos nocivos para la salud.



Para aplicar esta medida, la CAIJ recomienda siempre verificar que el producto tenga el sello de seguridad distinguido con una S, los datos del fabricante y/o importador.



Tendencias EL TIEMPO

