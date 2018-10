Poliamor, las preguntas que hay que hacerse

La pregunta sobre si se puede querer a más de una persona es la primera duda que surge cuando alguien oye hablar de poliamor. Esta forma de entender las relaciones, que nada tiene que ver con las relaciones abiertas o el intercambio de pareja, se basa en la idea de que es posible mantener varias relaciones simultáneas, estables, amorosas y/o sexuales con el consentimiento de todos los implicados y priorizando el cuidado del otro y la gestión emocional.



Lo cierto es que, lejos de ser aislada, esta forma de entender las relaciones personales está cada vez más extendida en las sociedades occidentales.

La sexóloga Viviana Wapñarsky, integrante del Centro de Atención Integral en Salud Sexual (Caiss), asegura que, como profesional, percibe mucha confusión alrededor de esta elección de vida que debe ser aclarada. Sobre todo, porque antes de probar, hay que saber de qué se trata el poliamor y entender sus implicaciones.



¿Poliamor, pareja abierta y ‘swinger’ es lo mismo?



“No, no son lo mismo. Pero sí todas están agrupadas dentro de lo que sería parejas no monógamas”, dice la especialista. “En el caso de las parejas abiertas, se acuerda tener otras relaciones íntimas por fuera de la pareja. Hay distintos acuerdos: puede ser que ambos sepan o que no sepan cuándo o con quién ocurren estos encuentros. ‘Swinger’ tiene que ver con el intercambio sexual con otra pareja. También puede haber sexo grupal o tríos. Y es la pareja junta la que va a ese intercambio, que se limita siempre a ese momento. El poliamor, en cambio, incluye, además de lo sexual, lo afectivo. Es una práctica donde las personas se abren a tener más de una relación amorosa, pero con el consentimiento y conocimiento de todos los involucrados. Es decir, no es un mero intercambio sexual porque se suman lo afectivo, el sentimiento y el conocimiento de los implicados. Por eso es distinto a la pareja abierta”, sostiene.



¿Cómo decidirse entre una u otra?



Según la sexóloga, esto es muy personal. “Lo importante es saber que no hay mejores y peores. Tendrá que ver con lo que uno busca y quiere experimentar y con la filosofía de vida que uno tiene. Por ejemplo, si a una pareja le gusta experimentar el intercambio sexual y nada más, el poliamor no es para ellos”.



¿Se puede practicar más de una forma de relación no monógama al mismo tiempo o una excluye a las otras?



“Las tres son modalidades diferentes –plantea–. Uno se queda en la que mejor se siente”. Eso sí, inciden desde Poliamor Bogotá, organización que lidera este movimiento en la capital de Colombia, si finalmente uno decide adoptar el poliamor, todos los implicados deben saberlo, porque el consentimiento y el conocimiento son fundamentales en esta forma de entender las relaciones. “Si esto no sucede, no es poliamor, es otra cosa”, dicen.



¿Cómo plantearlo en el ámbito de la pareja?



“En realidad, no es que uno se levanta por la mañana y le dice al otro ‘seamos una pareja abierta’ o ‘practiquemos el poliamor’. Es algo que se va hablando, hasta que se toma la decisión, siempre en conjunto”, dice Wapñarsky. Como recomendación general, destaca que tiene que ser una pareja estable y consolidada. “Es importante resaltar que esto no se puede practicar como estrategia para salvar la pareja, porque no es la solución. Por eso hago hincapié en que deben ser parejas fuertes y seguras”, añade.



¿Cuáles son las reglas que se deben aplicar en cada caso?



Según la especialista, la pareja tiene que tener acuerdos previos; el diálogo es imprescindible. “Esto es un contrato de a dos. Si no se cumple, pasa lo que pasa en cualquier pareja cuando hay un engaño. Por eso las reglas básicas en el poliamor son la honestidad, la sinceridad y la lealtad”.



¿Qué lugar ocupan los celos?



Como explican desde Poliamor Bogotá, el engaño o la infidelidad no tienen cabida dentro del poliamor porque todos los implicados deben ser conocedores de las otras relaciones que mantienen sus parejas y de los acuerdos que hay entre ellos. En cuanto a los celos, Wapñarsky sostiene que existen, pero se manejan de otra manera. “Si bien son parejas en principio más evolucionadas por respetar las elecciones del otro, suceden las mismas cosas que pasan en otras parejas tradicionales, porque somos humanos –asegura–. La diferencia es que se manejan de otra manera: los poliamorosos tienen un nivel de comunicación mucho más alto, porque su relación se basa en el cuidado, en los acuerdos y el manejo de las emociones”.



¿Es necesario aclarar que uno está en una relación no monógama con el entorno más cercano?



“No, porque pertenece al aspecto más íntimo de la pareja, es una elección personal”, sostiene la sexóloga.



¿Se debe hablar con los hijos sobre el tema?



“Los hijos tampoco deberían ser partícipes de las decisiones de sus padres, de la misma manera que no les avisamos cuando vamos a tener sexo con nuestra pareja monógama”, enfatiza Wapñarsky.



¿Las parejas no monógamas son más felices?



“No hay garantías de felicidad. No por abrir la pareja o tener nuevas experiencias a nivel sexual o emocional uno va a ser más feliz. Lo que importa es ser fiel a las elecciones de cada uno”, indica.



¿La no exclusividad amorosa o sexual es una evolución en la manera de relacionarnos?



“Este tipo de relaciones existen desde siempre. Creo que la evolución es poder aceptarlas dentro de la sociedad, poder hablar de esto y entender que no son perversiones, sino formas distintas de vivir las relaciones”, concluyeWapñarsky.

LAURA REINA

LA NACIÓN (Argentina) – GDA

En Twitter: @LANACION