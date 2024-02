¿Qué es el 'mouth taping’, la tendencia 'saludable' que critican los médicos?

En las redes sociales aparecen constantemente tendencias que dicen ser beneficiosas para el cuerpo, pero que terminan haciendo daño a los jóvenes que las practican, y que creen ciegamente en ellas, sin buscar respaldo científico.



Una de las más preocupantes que surgió durante el 2023 fue el ‘bone smashing’, o la práctica de golpearse la cara con objetos pesados para causarse microlesiones, y conseguir así que huesos como la mandíbula y los pómulos se vieran más definidos.

Pues bien, en las últimas semanas se ha popularizado otro reto, o tendencia, llamado ‘mouth taping’, y consiste en dormir con la boca cubierta con cinta adhesiva. El ‘mouth taping’ se hizo viral en 2022, pero recientemente ha vuelto a coger fuerza.



Dicen los “expertos” de TikTok que esta práctica ayudaría a respirar por la nariz mientras se duerme, evitando así los ronquidos y los insomnios, y reduciendo la posibilidad de desarrollar caries o enfermedades en los dientes. Sin embargo, los médicos no están de acuerdo.

“Desgraciadamente las redes sociales están plagadas de supuestos consejos médicos que no tienen base científica”, dijeron en un estudio al respecto los académicos de Harvard.



Y no solamente se trata de que no haya evidencia científica que compruebe que el ‘mouth taping’ funcione, sino que, por el contrario, puede traer graves contraindicaciones para la salud.



Según lo explicaron los académicos, y lo recopiló el diario ‘El Sol de Puebla’, este reto podría provocar “dificultad para respirar, trastornos del sueño e irritación en la piel”.

Adicionalmente, Marta de la Plaza San Frutos, especialista en fisioterapia respiratoria y profesora de la Universidad Europea de Madrid, escribió en el portal ‘ConSalud’ que el ‘mouth taping’ puede generar ansiedad, malestar general, dificultades para respirar y aumento de la resistencia respiratoria.



Por ende, a quienes buscan en el ‘mouth taping’ una forma de mejorar la resistencia y la respiración, les recomienda mantenerse alejados de este tipo de tendencias, e intentar técnicas como el yoga o el método de Wim Hof.

En lo que todos parecen estar de acuerdo, es en que tendencias como el ‘mouth taping’v traen muchos más inconvenientes que beneficios, y que, a lo mejor, TikTok, Instagram u otras redes no son el mejor sitio para aprender formas de mejorar la salud.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

