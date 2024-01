¿Qué es el 'Kidulting' y por qué se hizo viral en las redes sociales?

En un rincón luminoso y colorido de La Rural, Agustina, de 31 años, juega con un globo, lanzándolo hacia arriba y atrapándolo nuevamente. A su lado, Estefanía, de 29, se sumerge en una piscina de pelotas plásticas que simulan burbujas.



"Nos autoregalamos esta experiencia para volver unos cuantos años atrás y disfrutar como niñas, sin prejuicios", comparte Agustina. Estefanía agrega que se siente como una "regresión, poder jugar sin temor a que el de al lado te mire mal".

Este deseo de volver a la infancia no es exclusivo de Agustina y Estefanía. Adultos de todas las edades y lugares del mundo están redescubriendo juegos y actividades típicamente infantiles, un fenómeno conocido como 'Kidulting'. La exposición Blow Up Experience en La Rural, de Argentina es un claro ejemplo, ofreciendo desde laberintos de luces hasta malabares.



En ese sentido, para entender mejor este fenómeno, 'La Nación' consultó a varios especialistas y esto dijeron.

'Kidulting', un esfuerzo por reconectar con su niño interior

Josefina Saiz Finzi, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), destaca que el juego es una "expresión natural de contacto humano", una parte esencial de la exploración humana.



Juan Tesone, psiquiatra y miembro de la APA, ve el juego como el "germen de la cultura y de la civilización".



“Mediante los juegos creamos y aprendemos normas, y las normas son el esqueleto invisible de la civilización. No habría civilización y cultura sin normas, sin acuerdos, sin convenciones sociales. Se genera una tensión entre la libre voluntad del sujeto/jugador y la necesidad de adaptarse a un entorno, aceptando unas reglas”, explicó.



Esto dicen los expertos sobre el kidulting. Foto: iStock

Adentrándonos más en el impacto cultural del Kidulting, Jorge E. Catelli, psicoanalista y miembro de la APA, menciona que para los adultos, el juego representa una sublimación socialmente aceptada, crucial para una buena salud mental.



“Para el ser humano, ya no niño sino adulto, rescatar y conservar la capacidad de juego representa una posibilidad fundamental para tener una buena salud mental. El juego en un adulto son sublimaciones, actividades socialmente aceptadas y valoradas, como podría ser incluso hasta una actividad o un trabajo, pero también un deporte”, explicó el experto.



Del mismo modo ejemplificó la situación: “Podría ser que el sujeto reemplaza parte de su emocionalidad, de su impulsividad, parte de sus fantasías de grandiosidad, por ejemplo, intentando ganar un torneo de fútbol con los amigos de la secundaria. No va a ser nunca Messi, pero es una manera de jugar, sustituyendo ese deseo de triunfo sobre el otro, jugando con un grupo de amigos, de modo totalmente amateur y como hobby. Sin embargo, logrando esas sublimaciones simbólicas de triunfo de unos sobre otros”.



En tanto, Tesone, afirmó: “A través del juego el niño, pero también el adulto, expresa su capacidad de imaginación, se aboca a las reglas y es el germen de su creatividad. La capacidad lúdica no debería ser reservada únicamente a los niños, sino que es la esencia de la creatividad de todo ser humano, adultos incluidos. A condición de que el juego no se convierta en una actividad adictiva, que le quite al juego la esencia de su sentido”.

La importancia del 'niño interior'

Saiz Finzi aseguró que: “En el Kidulting se busca que los adultos recuperen el niño interior. Aunque él está siempre, no hace falta recuperarlo. Hay que saber encontrarlo en las expresiones diarias y disfrutar también de la capacidad que tiene de ser creación continua".



Hay varias opciones para reconectar con su niño interior. Foto: iStock

También habló de lo que diferencia a un niño de un adulto, "Por supuesto que el adulto sabe de los límites más que el niño, porque es el adulto el que pone límites al niño. Entonces, el adulto va a tener tendencia a jugar, a disfrutar enormemente, a recordar, reconectarse con su memoria prosódica, no solamente la memoria consciente, sino la memoria inconsciente, donde están alojadas todas las experiencias buenas y no tan buenas que vamos teniendo en la vida”.



Y concluyó: “El adulto necesita volver a tener, y sobre todo, reglamentado, estas experiencias que se hacen ahora, donde todos pueden entrar, desde el niñito hasta el adulto hasta el anciano, y todos refrescarse”.

