¿Qué es el jujubes, la fruta de la inmortalidad que induce al sueño?

En la búsqueda de técnicas naturales para mejorar la calidad del sueño, prácticas milenarias de la medicina tradicional china, como el remojo de pies en agua caliente y el consumo de jujubes, han ganado notoriedad.



Estas costumbres, imbuidas en la cultura y la medicina oriental, ofrecen una aproximación holística a la relajación y el bienestar.

El remojo de pies en agua caliente, una terapia nocturna común en la Medicina Tradicional China, utiliza ingredientes como sal gruesa, aceites esenciales de lavanda y rosa, cáscaras de frutas y hierbas, no solo para relajar sino también para equilibrar la energía vital en la mente.



Esta práctica, más que un simple ritual de relajación, es vista como un preparativo para el sueño, relajando el sistema límbico y fomentando un estado de calma.

Jujubes: un impulso natural hacia un sueño reparador



Por otro lado, el jujube, apodado como la fruta de la inmortalidad, se destaca en la medicina tradicional china por su capacidad para calmar la mente y las emociones.



No solo contribuye a un estado de ánimo más relajado, sino que también facilita un sueño profundo gracias a sus compuestos naturales como saponinas y flavonoides.



Un estudio científico de 2020 específicamente destacó los beneficios de las semillas de jujube en mujeres posmenopáusicas con insomnio. La investigación demostró que el consumo de cápsulas de estas semillas mejoraba significativamente la calidad del sueño.

Además de sus propiedades relajantes, el jujube es nutritivo, con un contenido rico en magnesio, cobre, calcio, niacina y vitamina C. Estos componentes no solo refuerzan el sistema inmunitario, sino que también han sido utilizados para reducir la presión arterial y tratar problemas hepáticos y de anemia.



Su aspecto similar a la aceituna y su textura parecida a la de una manzana lo hacen una fruta única y versátil en el ámbito de la salud natural.

Finalmente, es crucial recalcar la importancia de consultar a un profesional de la salud antes de incorporar cualquier alimento nuevo en nuestra dieta, especialmente si se trata de productos como el jujube o cualquier otro elemento proveniente de prácticas médicas tradicionales o alternativas.

