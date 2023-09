El pasado 4 de septiembre, en México ocurrió un fenómeno meteorológico que impacto a más de una persona. Se trata de un halo solar que se formó durante la mañana, sin embargo, un reconocido medio comentó que esto podría influir significativamente en el horóscopo, especialmente a los signos Géminis, Cáncer, Libra, Capricornio y Acuario.

¿Qué es un halo solar y por qué se forma?

Este fenómeno meteorológico podría describirse como un anillo multicolor que rodea la superficie del sol. Este tiene su origen en la refracción de cristales de hielo que se encuentran suspendidos en la troposfera, que es la capa de la atmósfera que está en contacto con la superficie terrestre.



Según los expertos consultados por el diario 'El Comercio', este fenómeno se presenta con la combinación de bajas temperaturas en las capas altas de la atmósfera y la humedad de los océanos.



“Con ello, se forman capas tenues de hielo en forma de hexágonos y cuando la luz del Sol pasa a través de los prismas, la luz se descompone en los colores, como sucede en un arcoíris”, le comentó Daniel Flores Gutiérrez, investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, al medio ya mencionado.

¿Cómo influye el Halo solar en los signos del horóscopo?

El medio 'Nueva Mujer', consultó a una astróloga que indicó como este fenómeno podría afectar los signos Géminis, Cáncer, Libra, Capricornio y Acuario en el amor en la primera quincena de septiembre.

Géminis

Solteros: Una persona muy cercana lo empezará a mirar de otra forma, pues le despertarán sentimientos por usted. Sin embargo, no se lo dirá, por qué teme a que lo rechace, pero sí le lanzará diferentes indirectas para saber si está dispuesto.



Con pareja: Se va a sentir más enamorado de su pareja, por qué ha aprendido aceptar sus defectos. Además, esta persona ha elegido ver toda su belleza interior o exterior, algo que ha hecho una gran diferencia en su relación.

Cáncer

Solteros: No vale la pena que siga detrás de esa persona que no le aporta nada bueno en su vida. Además, le está causando un gran dolor, en ese sentido, lo mejor sería alejarse de él.



Con pareja: es posible que haya tenido una pelea con su pareja y que ninguno quiera dar su brazo a torcer por sus orgullos. Sin embargo, no está viendo que esto daña la estabilidad que tenían.



Es posible que las personas de Cáncer hayan discutido con sus parejas. Foto: iStock

Libra

Solteros: por el momento la mejor opción es compartir con sus amistades, pues con ellos puede gozar de una felicidad plena, que lo hace lucir radiante y atractivo.



Con pareja: Empezarán a vivir ciertas circunstancias que le impedirán que ambos se amen en cuerpo y alma. Por esta razón, tiene que idear alguna estrategia para que esto no afecte su relación.

Capricornio

Solteros: Es hora de vivir su momento, por eso debe saber a quién elegir para que no encuentre una persona que le amargue la vida.



Con pareja: su comunicación es excelente y su relación se verá fortalecida. La armonía que tienen es envidada por muchos, pues el trabajo en equipo que hacen está dando muy buenos resultados.

Las personas de Capricornio están viviendo un momento muy especial con sus parejas. Foto: iStock

Acuario

Solteros: le harán crecer que es el único, pero descubrirá que lo comparte con otra persona. Esta información no la tendrá que buscar y la recibirá de una forma brusca. Esto será una señal del destino.



Con pareja: por estos días discutirán por todo, pero es normal que esto ocurra. Por esta razón hay que ser muy cuidadoso con las palabras para no generar más daño.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

