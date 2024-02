Efectos que tiene el café en el ejercicio: ¿es bueno tomar una taza?

Muchos de los productos para tener rendimiento en el deporte contienen cafeína, que puede ayudar al rendimiento.



Según expertos, para potenciar el rendimiento en el deporte es necesario consumir entre tres y seis miligramos de cafeína por kilo de peso.



Es bien sabido que esta sustancia está presente en el café, y que nueve de cada 10 adultos consumen regularmente esta bebida.

De acuerdo con la Sociedad Internacional Deportiva, se ha demostrado que la cafeína puede ayudar en el desempeño de los atletas, por lo que algunas organizaciones deportivas ya han emitido comunicaciones para señalar cuanta cantidad de esta sustancia es permitida antes de una competencia.



Aunque hay muchos suplementos que se sugieren para quienes llevan un entrenamiento periódico, el café puede también ayudarle con este fin, si se toma en un momento determinado.



De acuerdo con la nutricionista Megan Medrano, la ingesta de cafeína puede mejorar el rendimiento durante el ejercicio activo de cinco a 20 minutos, si este se ingiere como acompañamiento de una comida.



“El cuerpo todavía necesita una cantidad adecuada de hidratos de carbono, grasas y proteínas para nutrir el cuerpo durante todo el entrenamiento", le aseguró la nutricionista el portal Men's Health'.

El café puede ser una buena opción para antes de entrenar ya que nos aporta cafeína. ☕ La cafeína actúa como estimulante para nuestro sistema nervioso central, teniendo como principal efecto bloquear los receptores de adenosina en nuestro organismo lo que en pocas palabras disminuye la percepción de la fatiga. 🧠 La cafeína no te aporta energía como tal, sin embargo poniéndolo en términos muy simples, "engaña" a tu cerebro para que no se de cuenta que estás cansado. 🤔 Entonces el café es una excelente opción, el único problema es que resulta algo complicado saber la cantidad exacta de cafeína que obtienes de una taza. 🤓 Para resolver este problema una buena opción sería utilizar un suplemento de cafeína, de esta forma puedes saber cuánta cafeína consume antes de tu entrenamiento. ⚠️ Personalmente consumo de 200-400mg antes de mi entrenamiento, pero debes tomar en cuenta que la dosis ideal puede variar de persona a persona. 📌 También es muy importante tomar en cuenta tu tolerancia individual a los estimulantes, si eres muy sensible a estás sustancias la mejor opción sería evitar su consumo.

Por otra parte, el entrenador Brennan Mejía expresa que siempre antes de entrenar se toma un café para subir sus niveles de energía, porque este tiene varios efectos positivos en el cuerpo como la movilización de los ácidos grasos.



“Puede que el café no tenga los aditivos, como la beta alanina y la creatina, que encontramos en muchos suplementos para antes del ejercicio físico, pero el café sí está regulado por la FDA y sabes qué ingredientes estás consumiendo”, aseguró el entrenador.



Si va a utilizar el café como un suplemento para mejorar su rendimiento en el ejercicio, tenga presente que no solo basta con su taza de café en la mañana, debe saber cuándo tomarla.



El café despierta al cuerpo al distribuir la principal sustancia del, la cafeína, por el flujo sanguíneo, el cual presenta una vida media, que quiere decir el tiempo que se demora el cuerpo en quemar la mitad de la dosis de cafeína que se consume, que en este caso sería de cinco a seis horas.



Por lo tanto, si quiere aprovechar la cafeína justo antes de ir al gimnasio o de salir a ejercitarse, lo adecuado, según el portal en mención, es tomar la tasa de café unos 45 minutos antes de entrenar.



Debe estar pendiente de no pasarse de los 400 miligramos de cafeína al día, de acuerdo con más recomendaciones de la Clínica Mayo.



Es decir, que la dosis recomendada es cuatro tazas de café al día, y la última 45 minutos antes de entrenar.

