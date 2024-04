¿Qué dijo Stephen Hawking antes de morir? Tiene que ver con Dios y su existencia

La vida del físico y teórico Stephen Hawking estuvo marcada por una enfermedad cuando apenas tenía 21 años. Justo en el momento de su vida, cuando estaba a punto de contraer matrimonio, fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta la médula espinal. Justo en el momento de su vida, cuando estaba a punto de contraer matrimonio, fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta la médula espinal.

Mediante se desarrollaba su condición, empezó a debilitarse. Primero en sus pies, la voz, las manos y, después, algunos problemas de respiración. A pesar de la situación, el físico es recordado por su humor y su voz robótica.

Sus pensamientos y manera de ver el universo hizo que opinara sobre temas transcendentales. El científico presentó una teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica, esta le valió gran reconocimiento en el mundo de las ciencias. Un 14 de marzo de 2018, el cosmólogo falleció, a sus 76 años, por su larga batalla con la enfermedad neurodegenerativa, en Cambridge, Reino Unido.

¿Qué dijo sobre la existencia?

A más de cinco años de su muerte, las últimas palabras del físico todavía son objeto de especulación y fascinación. El libro del astrofísico ‘Breves respuestas a las preguntas más grandes’ es una obra póstuma que pretende dar respuesta a temas polémicos en el vasto universo del conocimiento humano.

El británico inició la escritura de este en 2017, pero no pudo publicarlo debido a su fallecimiento, fue su hija, Lucy Hawking, quien dio conocimiento de su existencia y, así, su divulgación.

En unas declaraciones proporcionadas por él a 'Reuters' en 2007, aseguró, "ser no religioso en el sentido normal, porque cree que el universo se rige por leyes de la ciencia".

Antes de morir, también habló sobre su libro 'The Grand Design'. En una entrevista para 2010 con 'ABC', volvió a poner sobre la mesa el tema de la existencia de la humanidad y su relación con Dios, y expresó: "No se puede probar que Dios no existe. Pero la ciencia hace que Dios sea innecesario. Las leyes de la física pueden explicar el universo sin la necesidad de un creador”.

En su obra de 2017, que dejó plasmada sus últimas palabras y pensamientos, intentó responder a la pregunta: "¿Cómo damos forma al futuro?", y escribió: "Recuerden, mirar hacia las estrellas y no hacia sus pies".

La ciencia dice que el estudio de estrellas es un puente para poder entender mejor la historia y la evolución del universo. Al observarlas, en diferentes etapas de su ciclo de vida, se busca comprender su antigüedad y formación. Para el físico, los misterios que tienen, serían la clave para entender el origen en sí mismo.

En las declaraciones, también habló de la vida extraterrestre, y comentó: "Hay formas de vida inteligente por ahí. Debemos tener cuidado de no responder hasta que hayamos evolucionado un poco más".

Stephen Hawking en la cultura popular

