Un estudio en Alemania ha comprobado que los ricos y los ‘ultra ricos’ sí tienen rasgos en su personalidad que los hace diferentes a los demás.



Un equipo de seis expertos, economistas y psicólogos, de la Universidad de Mainz unieron esfuerzos para analizar datos de más de 23 mil personas en Alemania que tienen una riqueza neta de al menos un millón de euros, equivalente a unos 4 mil millones de pesos colombianos.



Contrario a la sabiduría popular, los investigadores sostienen que no se trata de suerte o nacer como millonarios, sino que hay comportamientos y rasgos en la personalidad que hacen que una persona pueda volverse rica.

Para poder llevar a cabo el estudio se refirieron a una base de datos del Panel Socioeconómico Alemán, la cual ha recogido información desde 1984 sobre los datos financieros de residentes alemanes.



De los 23 mil individuos en la base de datos nacional, entrevistaron a 130 personas que se encontraban en la franja de lo que el equipo investigador definió como ‘los ricos’, es decir, todos aquellos que tuvieran una riqueza neta de un millón de euros. Por otro lado, las personas más acaudaladas en el estudio tenían una riqueza de entre cien y 130 millones de euros.



(Puede interesarle: Epa Colombia habló sobre su padre: 'Yo no iba a nacer').

Los ‘cinco grandes’ rasgos de la personalidad

En las entrevistas realizadas por los investigadores, identificaron los rasgos de personalidad de los sujetos a través de una prueba que los clasifica en cinco rasgos prototipo. Estos son: atención al detalle, neuroticismo, amabilidad, extroversión y tener una mente abierta a las nuevas experiencias.



Además de estas cinco descripciones, incluyeron preguntas adicionales para medir cuántos riesgos estarían dispuestos a tomar.

Facebook Twitter Linkedin

Este estudio se concentró en los millonarios que no nacieron siendo ricos. Foto: iStock

Una distinción importante que hacen los investigadores del estudio denominado "Los rasgos de la personalidad de millonarios ‘que se han hecho a sí mismos’ y herederos’’, es que estas conductas eran diferentes entre las personas que se volvieron millonarias a través de inversiones o emprendimientos, en comparación a los herederos de riqueza intergeneracional.



(Lectura sugerida: Belinda habló de su estado mental tras ruptura con Cristian Nodal).



La atención al detalle hace referencia a la capacidad de los individuos que trabajan de manera meticulosa y eficiente.

Facebook Twitter Linkedin

Las personas que toman decisiones impulsivas suelen a ser menos exitosos que quienes toman decisiones con calma. Foto: iStock

Esta cualidad hace que las personas puedan dedicarse con diligencia a una tarea específica, lo cual implica que son exitosos a la hora de perseguir sus ambiciones.



Por otro lado, el neuroticismo se refiere a las personas que tienden a reaccionar de manera impulsiva a las fuentes de estrés, y que se ponen nerviosas con facilidad. Los millonarios ‘self-made’ (que se hicieron a sí mismos’) demostraron tener la capacidad de enfrentar situaciones de estrés con ecuanimidad.



Además, en el estudio realizado en la Universidad de Mainz, encontraron que la mayoría de personas ricas tendían a ser extrovertidas pero no le temían al conflicto. Es decir, eran menos amables porque, de acuerdo con la investigación, las personas que ceden con facilidad y buscan la armonía en los espacios laborales difícilmente defienden sus propias ambiciones.



(No deje de leer: Fue a golpear a comediante y le partieron el brazo; Chris Rock hizo chiste).



Tanto la cualidad de tomar riesgos como estar abiertos a nuevas experiencias se demostraron como conductas generalizadas en los ricos.



Ahora bien, los investigadores recalcaron que estos comportamientos se encontraron principalmente en las personas que no nacieron siendo millonarias, sino que lograron esta posición económica con los años.



En resumen: las personas ricas, en comparación con la población promedio, son más estables emocionalmente, toman riesgos y no se preocupan tanto por caer bien sino por conseguir lo que quieren.

Nadan contra la corriente

A parte de los cinco grandes rasgos de la personalidad establecidos en el estudio en Alemania, los expertos encontraron que los millonarios tienden a ser más narcisistas que el promedio.

No tienen problema con contradecir la opinión pública FACEBOOK

TWITTER

Según Rainer Ziltemann, doctor en Sociología de la Universidad de Potsdam, los ‘ultra ricos’ (personas con riquezas de entre 30 millones y 100 mil millones de euros) suelen llevarle la contraria a los ideales de una sociedad.



“Disfrutan nadar contra la corriente y no tienen problema con contradecir la opinión pública”, escribió Ziltemann en un artículo en la revista ‘Forbes’.



(Antes de irse: Marbelle dice que se irá del país gane o no Gustavo Petro).



Sorprendentemente, Ziltemann también concluyó que los millonarios tienden a tomar más decisiones basadas en su intuición que en consideraciones extremadamente lógicas.



Aunque no pueden declarar de manera definitiva que el comportamiento de estos individuos es lo que los llevó a convertirse en millonarios, los expertos sí concluyen que, en general, están más enfocados en alcanzar sus objetivos que en 'caer bien'.

Otras noticias

​-​¡7 mil carros!: así es la colección del hombre con más autos en el mundo

-¿Quiénes son los reyes y príncipes más ricos del mundo?

-Cómo es ser novia de Elon Musk: esto revela la vida amorosa del magnate

-La gigante y lujosa casa rodante con sala de cine de Will Smith

Tendencias EL TIEMPO