Qué dice su signo del zodiaco en relación con la luna

Cada vez son más las personas que consideran que las características propias de su signo define gran parte de su personalidad.



Sumado a esto, a lo largo de la historia también se han atribuido comportamientos particulares a partir de los ciclos lunares. Por ello, sepa lo que se depara para su signo a partir de la posición de la Luna.



Según Lisa Stardust, de 'Vogue España', su signo lunar es uno de los elementos más importantes de su perfil astrológico: “representa la vertiente emocional, los sentimientos, la intuición y los recuerdos. También marca su relación con las principales influencias maternales de la vida y cómo cuidar de los demás”, sentencia.



Descubrir su signo lunar podría ayudarle a que funcionen mejor sus emociones.

Aries

Los aries lunares suelen ser personas agresivas, impulsivas, apasionadas y susceptibles debido a la influencia de Marte. Se caracterizan por tener sangre caliente. Es importante que aprenda a expresar sus sentimientos de manera clara. Controle su temperamento.

Tauro

De acuerdo con 'Vogue', tauro está bajo la influencia de Venus, la diosa del amor, los dones sociales, el lujo y el dinero. Por este motivo suelen ser sensuales y artísticos generalmente. Son personas amables, elegantes y leales con sus seres queridos. Siga disfrutando la vida y cada uno de los pequeños momentos.

Géminis

Usualmente tiene la habilidad de explorar sus sentimientos a profundidad y hablar con claridad de ellos. La inteligencia emocional es una de sus características, gracias a su capacidad para racionalizar los procesos internos. Explote su habilidad para solucionar problemas; sin embargo, no se extralimite con los demás.



Cáncer

Es usual que se sienta cómodo con el sentimiento de la nostalgia. Suele repensar sus recuerdos. No está mal, pero no se quede ahí. Es importante que se aventure a sentir nuevas experiencias. No se siga replanteando lo que ya vivió, busqué nuevas aventuras. Suele aferrarse a quienes le brinden seguridad y huye de situaciones de peligro. Está bien buscar estabilidad, pero no dependa de nadie, sentencia Vogue España.

Leo

Lisa Stardust los define como personas cariñosas y con un corazón inmenso para compartir. Suelen expresar su cariño de diferentes formas y está bien que lo haga; sin embargo, dosifique su ego. No siempre tiene que ser el centro de atención. Cuando se sienta lastimado no solo escape, intente reparar las cosas.

Virgo

Por naturaleza son analíticos, debido a la influencia de Mercurio. Su empatía, paciencia y justicia los destacan entre su grupo social. Empiece a ser más fuerte emocionalmente. Afronta las situaciones con rapidez, pero eso no garantiza que sane interiormente. Más allá de las críticas por ser una persona enfocada, disfrute hacer las cosas bien.

Libra

Usualmente está en equilibrio cuando está en compañía. Es una persona cariñosa que expresa sus sentimientos y se entrega completamente. No sea tan crítico con usted mismo, suele ser más empático con los demás que con lo que le pasa a usted.

Escorpio

Son personas con una energía intuitiva, intensa, potente, voraz y transformadora.

A menudo tienen una fachada un tanto insensible ante el mundo, pero simplemente es para esconder sus verdaderos sentimientos. No se sienta avergonzado de exteriorizarlos, mostrarse tan natural como cualquiera le puede ayudar a fortalecer sus relaciones interpersonales.

Sagitario

Está bajo el flujo de Júpiter, lo cual va a potencializar su habilidad constante de tener conversaciones intelectuales y de sentirse atraído por los retos del conocimiento. Sea usted mismo. Conocer nuevas personas puede parecerle algo complicado, pero su personalidad va a traer a quienes en realidad valen la pena. No esté tan a la defensiva, tal vez eso está influyendo en su relacionamiento.

Capricornio

Los capricornios lunares exigen paciencia y persistencia. Siga siendo tenaz para alcanzar sus objetivos, pronto verá los resultados. Usualmente son personas directas que no toleran distracciones. Está bien que se tome la vida en serio, pero disfrute el proceso. No está nada mal distraerse un poco de vez en cuando.

Acuario

El acuario lunar está cómodo en la independencia y la exploración. Tienen formas de pensar diferentes a las convencionales y eso lo lleva a ser más innovador. Aproveche estas fechas para entender a los que no piensan igual. Es importante que también entienda por qué no lo aceptan. No sea tan distante emocionalmente, sea seguro y fuerte, pero también pida ayuda.

Piscis

Son creativos y sentimentales por naturaleza. A su vez son sensibles y empáticos. Tienen la habilidad de entender las emociones de los demás, pero no se deje envolver por ellas. Apoye, mas no se sumerja en el dolor ajeno. Usualmente tienen ideales poco realista sobre cómo deberían ser las cosas. Está bien soñar, pero los pies deben estar sobre la tierra.



