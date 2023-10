¿Qué dice la biblia sobre el control y uso del dinero? Le contamos

El manejo del dinero es un tema de gran relevancia en la vida de las personas, y la Biblia, como una fuente de orientación espiritual y moral, también aborda esta cuestión con valiosas enseñanzas y reflexiones.

(Lea también: ¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia y de qué se trata?).

Cuando las preocupaciones económicas y los problemas financieros acechan, muchas personas recurren a la oración como un refugio de esperanza.



La creencia de que Dios no solo cuida de las personas, sino que escucha y comprende sus necesidades materiales, es un consuelo para muchos. Sin embargo, la relación entre la espiritualidad y el dinero puede ser complicada, a menudo marcada por miedos, heridas y creencias que obstaculizan la paz financiera.

En este contexto, surge una pregunta crucial: ¿Hasta qué punto permitimos que Dios se involucre en nuestras finanzas? ¿Le pedimos ayuda en la gestión de nuestro dinero? La importancia de invitar a Dios a controlar nuestras finanzas se convierte en un desafío para muchos creyentes.

Facebook Twitter Linkedin

La Biblia ha sido traducida a más de tres mil idiomas, lo que la convierte en el libro más traducido del mundo. Foto: iStock

(Siga leyendo: ¿Cómo se debe dar el diezmo para que sus milagros se cumplan? Según la Biblia).

La guía de la Biblia sobre el dinero



De acuerdo con el diario digital 'Religión Confidencial', la Biblia ofrece valiosas lecciones sobre cómo abordar las preocupaciones financieras. A continuación, se presentan algunos versículos bíblicos que arrojan luz sobre la relación entre la fe y el dinero:

1. La avaricia y la confianza en Dios: El libro de Hebreos (13:5) advierte sobre no dejarse llevar por la avaricia y en su lugar contentarse con lo que tenemos, confiando en la promesa de Dios de nunca abandonarnos.



2. La sabiduría en la adquisición de riquezas: Proverbios (13:11) subraya la importancia de acumular riqueza de manera gradual y sabia, en contraste con la adquisición repentina.



3. La generosidad y la bendición: Proverbios (3:9-10) insta a honrar al Señor con nuestros bienes y primicias, prometiendo que, al hacerlo, seremos bendecidos abundantemente.



4. No se puede servir a dos señores: Mateo (6:24) advierte que no se puede servir tanto a Dios como al dinero; se debe elegir a quién servir.



5. La verdadera seguridad: Lucas (12:15) recuerda que la abundancia material no asegura la vida, destacando la importancia de confiar en Dios más que en la riqueza.

(De interés: ¿Qué sucederá en los últimos días de la humanidad? Según la Biblia).

Nueve enseñanzas clave sobre el dinero según la Biblia



El sitio web 'Bibliaon' indica que, estos son los principios que la Biblia comparte acerca del dinero, y que se consideran esencial que se apliquen en la vida. Según el medio, al hacerlo, se notará que no solo mejorará la situación financiera, sino que también se fortalecerán los lazos con Dios y con quienes nos rodean.

Facebook Twitter Linkedin

La Biblia consta de dos partes principales: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Foto: iStock

1. Origen divino del dinero: la Biblia enseña que todo lo que tenemos proviene de Dios y debemos reconocerlo con humildad (Romanos 11:36).



2. Evitar el amor al dinero: amar el dinero es una raíz de males, y se debe evitar caer en la trampa de la avaricia.



"Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores". (1 Timoteo 6:10).



"Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas". (Mateo 6:24).



3. Buena administración: la administración prudente de los recursos demuestra madurez espiritual y la capacidad para servir en asuntos espirituales.



"El que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho; y el que no es honrado en lo poco tampoco lo será en lo mucho". (Lucas 16:10).

4. Rechazo de la avaricia: se debe mantener libre del amor al dinero y encontrar contentamiento en lo que tiene.



"¡Tengan cuidado! —advirtió a la gente—. Absténganse de toda avaricia; la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes". (Lucas 12:15).



5. Evitar las deudas: la deuda puede esclavizar, y la Biblia aconseja evitarla siempre que sea posible.



"Paguen a cada uno lo que corresponda... No tengan deudas pendientes con nadie a no ser la de amarse unos a otros". (Romanos 13:7a y 8a).



"Los ricos son los amos de los pobres; los deudores son esclavos de sus acreedores". (Proverbios 22:7).



6. El sabio ahorro: ahorrar sabiamente es alabado en la Biblia, especialmente para satisfacer necesidades futuras.



"El dinero mal habido pronto se acaba; quien ahorra, poco a poco se enriquece". (Proverbios 13:11).



"¡Anda, perezoso, fíjate en la hormiga! ¡Fíjate en lo que hace, y adquiere sabiduría! No tiene quien la mande, ni quien la vigile ni gobierne; con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos". (Proverbios 6:6-8).

7. La importancia de la generosidad: la generosidad es una forma de glorificar a Dios y compartir sus bendiciones con otros.



"No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios". (Hebreos 13:16).



8. Contentamiento: estar contento con lo que tiene demuestra confianza en Dios y su provisión.



"Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: «Nunca los dejaré; jamás los abandonaré»". (Hebreos 13:5).



"Porque nada trajimos a este mundo, y nada podemos llevarnos. Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso". (1 Timoteo 6:7-8).



9. La riqueza no siempre es bendición: la Biblia advierte que la riqueza material no garantiza la bendición de Dios.



"Más vale tener poco, con temor del Señor, que muchas riquezas con grandes angustias". (Proverbios 15:16).

En ese sentido, la Biblia ofrece valiosas enseñanzas sobre el control y uso del dinero, instando a las personas a no amar el dinero, a ser mayordomos responsables, a practicar la generosidad y la caridad, a evitar la deuda excesiva y a priorizar el reino de Dios en sus vidas.



Estas lecciones pueden servir como una guía moral y espiritual para aquellos creyentes que buscan equilibrar sus preocupaciones financieras con sus valores espirituales.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

¿Cómo nació el dogma de la virginidad de María? Historiadores responden dudas

Minuto de Dios anuncia la celebración del 63 Banquete del Millón: así puede participar

San Miguel arcángel: ¿quién es y cuáles milagros se le atribuyen?