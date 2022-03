El desayuno es una de las comidas más importantes del día, por lo que es primordial que ocupe un buen lugar en la rutina de la mañana de las personas.



¿Alguna vez ha sentido curiosidad por saber qué comen las personas más exitosas del mundo? Le contaremos, según el recuento de ‘Business Insider’, los hábitos de desayuno de algunos de los magnates de las finanzas y la tecnología. Es importante aclarar que esta información no es para que la imite sino para curiosear.

Jeff Bezos

El fundador de Amazon ha reconocido en diferentes ocasiones a diferentes medios que prefiere no tener reuniones en la mañana para poder tomar su desayuno tranquilo y con la compañía de su familia.



Sin embargo, esta rutina no siempre fue así, el propio Bezos en una charla con su hermano, en 2017, reveló que en la década de los 90 desayunaba todas las mañanas un paquete entero de galletas PillsBury.



Jeff Bezos fundador de Amazon y Blue Origin Foto: Instagram: @jeffbezos

Jack Dorsey

El CEO de la reconocida aplicación de Twitter y Square, según Forbes, suele desayunar dos huevos duros con salsa de soja. También, Dorsey suele hacer ayuno intermitente, por lo que solo come durante ciertas horas al día y después solo toma agua o bebidas sin calorías, así lo comentó el portal ‘Women Now’.

Jack Dorsey, cofundador y consejero delegado de Twitter. Foto: AFP

Bill Gates

El fundador de Microsoft, Bill Gates, en una entrevista con los estudiantes de Batsy Layne High School, afirmó que disfruta de los cereales de chocolate, Cocoa Puffs.



Además, su esposa de aquel entonces Melinda French aseguró que en algunas ocasiones se saltaba el desayuno.



El magnate dejó sus estudios de derecho para crear Microsoft. Foto: Stephanie Lecocq. EFE

Elon Musk

El fundador de Testla y SpaceX, suele ser un hombre muy ocupado por lo que a veces no le da tiempo de sentarse a desayunar. Pero cuando lo hace, suele optar por una barra de chocolate Mars.



Sin embargo, en una entrevista con ‘Autobild’ comentó que quiere mejorar su dieta evitando el consumo de dulces, por lo que intenta desayunar tortilla con café.

Elon Musk Foto: Frederic J. BROWN. AFP

Donald Trump

El ex presidente de EE. UU. se suele alimentar de McDonald’s y KFC que son sus establecimientos favoritos para comer. En 2016, él mismo declaró que no es muy amante de los desayunos y se lo suele saltar.



Sin embargo, cuando come en las mañanas suele optar por tocineta y huevos, cereales o un McMuffin de McDonals’s.

El expresidente es amante de la comida chatarra Foto: EFE/EPA/MICHAEL WYKE

