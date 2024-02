¿Qué debe hacer un Católico después de recibir las cenizas al inicio de la cuaresma?

El miércoles 14 de febrero se llevará a cabo en las iglesias católicas el Miércoles de Ceniza, día en el que se da inicio a la cuaresma y las tradiciones que esta sugiere.



Los creyentes usan estos días para hacer homenaje a los 40 días de retiro de Jesucristo en el desierto, después de ser bautizado y antes de comenzar su ministerio. En estos 40 días, las personas devotas hacen ayunos y penitencias para demostrar su entrega a Cristo y los sacrificios que están dispuestos a hacer por él.

Este ritual se celebra con la marcación de una cruz hecha con cenizas en la frente de los creyentes, que se acercan a los templos para que los sacerdotes les dibujen el símbolo y los bendigan.

¿Qué se hace después de recibir la cruz?

El portal religioso ‘ACI Prensa’ aclara que no hay ninguna indicación explícita de una acción que deba hacerse después de recibir la cruz. Sin embargo, recomiendan tomarse un momento para meditar y pensar en los propósitos que quiere alcanzar durante esta cuaresma.



“Las cenizas sirven mucho como testimonio de que uno es cristiano y está viviendo la Cuaresma. No hay que tener miedo de dar testimonio allí donde uno esté”, le dijo el padre Mauro Carlorosi, sacerdote argentino del Oratorio de San Felipe Neri y experto en el tema de la Divina Misericordia, al portal.

Además, indicó que llevar la cruz no representa una imposición, ni una excusa para incumplir deberes. “Pero por supuesto que la ceniza en la cabeza ese día no impide el cumplimiento del deber. Si uno tiene que lavarse o mojarse puede hacerlo, que no se las quite uno por cobardía de llevar un signo exterior”.



Adicionalmente, el sacerdote recalcó que, aunque no es la idea quitársela, no hay necesidad de dejarse hasta el último rastro de cenizas en la frente: “Si queda en la frente una mancha fea, que se deteriora mientras avanza el día, no hay problema en sacarlas para que no parezca una suciedad. No habría problema entonces con lavarse”.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

