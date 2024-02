Los Testigos de Jehová son una denominación cristiana surgida a finales del siglo XIX en Estados Unidos.



Ellos cuentan con alrededor de 8,8 millones de fieles en todo el mundo y tiene presencia en 254 países, según los datos de 2023 del portal jw.org, sitio del propio grupo.

Este grupo usan un sinfín de traducciones para su estudio de la Biblia y está de acuerdo con algunos mensajes. Sin embargo, no creen en algunas aportaciones de esta.



Por ejemplo, no apoyan la idea "de que el alama sea inmortal, ni que se torture eternamente a las personas en un infierno, ni que los líderes religiosos deban ostentar títulos que los engrandezcan", según el sitio mencionado anteriormente.

¿Qué celebran los Testigos de Jehová en Semana Santa?

Para ellos, recordar la muerte de Jesucristo es un acontecimiento importante y se hace a través de una ceremonia en la que reflexionan sobre la importancia de su fallecimiento y no de su resurrección. Es decir, no realizan procesiones ni da por el estilo.



El portal de esta religión aclara algunos rumores sobre las celebraciones durante la Semana Santa. El grupo aclara, fírmente, que no significa que no crean en la resurrección, sino que más bien optan por seguir sus pasos de otra manera.



"Estamos convencidos de que nuestra decisión de no celebrar el Domingo de Pascua está respaldada por la Biblia. Y esta nos anima a usar 'la sabiduría práctica y la capacidad de pensar' en vez de seguir ciegamente las tradiciones", aseguran en su portal.

Esta tradición siguen. Foto: iStock

Detallan que no celebran el Domingo de Ramos, esto por cumplir el firme mandato de no festejar algo que no se base en preceptos bíblicos y por tener orígenes paganos.



"Entendemos que las costumbres relacionadas, muchas se basan en antiguos ritos de la fertilidad, no tienen la aprobación de Dios", escriben en jw.org.

Ellos determinan que, "Jesús nos mandó recordar su muerte, no su resurrección. Los testigos conmemoramos su muerte todos los años en la fecha en que él murió, según el calendario lunar de tiempos bíblicos".

Se acerca Semana Santa

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO