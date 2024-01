¿Qué efecto tiene en el cuerpo mascar chicle? Pros y contras para la salud

En la cultura popular el chicle está asociado a los dulces o gomas para quitar el mal aliento. Sin embargo, no se conocen sus efectos en el cuerpo más allá de ello.



A nivel general se desconoce que este puede tener varios beneficios como desventajas al momento de mascarlo durante un buen tiempo, sobre todo en la salud bucal.

De acuerdo con el portal de la clínica española 'DentalMep', este producto puede contribuir a la eliminación de posibles bacterias en la boca, a través de la trituración y el movimiento de la misma.



"La masticación es capaz de favorecer la segregación de saliva y, con ella, la eliminación de gran parte de las bacterias que se acumulan en la boca después de cada comida. Se disminuye el riesgo de padecer placa bacteriana", señala la entidad en su blog.



De hecho, este no solo ayuda a limpiar la boca de restos de alimentos de forma mecánica, sino también puede neutralizar ácidos de la placa bacteriana y estimular la remineralización del esmalte dentario gracias al xilitol, un sustituto del azúcar que ayuda a equilibrar el pH bucal y que se puede encontrar en varios chicles endulzados con esta sustancia en vez de glucosa.

Esto ayuda a reducir la incidencia de caries, resultandos útiles si se está fuera de casa. Foto: iStock

Esto ayuda a reducir la incidencia de caries, resultandos útiles si se está fuera de casa y no hay posibilidad de lavarse los dientes: "Está demostrado que el xilitol evita el crecimiento de algunas bacterias orales que son responsables de la caries".



Aunque su uso es recomendable después de las comidas, los expertos aconsejan que su masticación no sea prolongada ya que la goma pierde parte de sus propiedades adhesivas y disminuye así su capacidad de eliminar la placa bacteriana.



De acuerdo con el portal de salud 'Cuídate Plus', este ejercicio no debería exceder los 30 minutos, ya que, también puede generar una sobrecarga muscular al hacer trabajar constantemente a un musculo.



"El masticar chicle de manera prolongada puede afectar al cierre de la boca (oclusión dental) y desgastar las articulaciones temporomandibulares", aclara el sistema de información sobre salud.



Así mismo, esta actividad puede confundir al estómago y hacerlo creer que está ingiriendo alimentos cuando solo se está masticando chicle, pero no hay ingreso de ningún nutriente.



Dicho lo anterior, masticar chicle tiene algunas ventajas siempre y cuando no se exceda con su consumo. Sin embargo, vale destacar que no es un sustituto de la rutina de higiene y jamás debe reemplazar el cepillado de los dientes.

