¿Qué vehículos no tendrían que hacer la revisión técnico-mecánica? Esto se sabe

La modificación de tiempos cambió el plazo de seis años, por cinco, para la primera verificación de automotores, que está estipulada en el artículo 52 de la Ley 2294 de 2023 , por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026.

“Los vehículos nuevos de servicio particular diferentes de motocicletas y similares, se someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes a partir del quinto (5°) año contado a partir de la fecha de su matrícula en el registro nacional automotor”, compartió el Ministerio de Transporte.

En el caso del transporte de servicio público, así como las motocicletas y similares, realizarán a la comprobación al cumplir dos (2) años.

¿Quiénes están exentos de la medida?



De acuerdo con el Ministerio de Transporte, están exentos de la medida los vehículos particulares matriculados entre el 20 de mayo de 2017 y el 19 de mayo de 2018, y deberán efectuar la revisión a los seis años.

“Estos tenían una expectativa frente a su revisión y es lo que en derecho se llama la retrospectividad de la ley; por lo tanto, ese segmento de vehículos hará su revisión al cumplir el sexto año de haber sido matriculados o de tener su registro inicial”, compartió en X la entidad.

¿Hay algún vehículo que no tendría que hacer revisión técnico-mecánica?



En 2015, en un documento enviado por el Ministerio de Transporte al Club Colombiano de Automóviles Antiguos y Clásicos, se compartió que el procedimiento, obligatorio para la mayoría de vehículos, no aplica para carros antiguos.

En un fragmento obtenido en ese año por EL TIEMPO se aclaró que “teniendo en cuenta que la Norma Técnica Colombiana NTC-5375, no se aplica a los vehículos antiguos o clásicos y que el Ministerio no ha adoptado ninguna norma que le indique a los centros de diagnóstico automotor del país cómo y con qué equipos debe llevarse a cabo la revisión técnico-mecánica de estos vehículos, la revisión no es obligatoria”.

No obstante, el propietario tendrá la obligación de mantener el automotor en condiciones óptimas, mecánicas, ambientales y de seguridad.

Un documento por el Ministerio de Transporte habla de las nociones que se tiene sobre el uso de transportes extranjeros. En dicho artículo, determina lo siguiente: “Los vehículos automotores de placas extranjeras, que ingresen temporalmente y hasta por tres (3) meses al país, no requerirán la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes”.

Sin embargo, al igual que los modelos antiguos, por razones de seguridad vial y de protección al ambiente, el dueño deberá mantener las mejores condiciones para su uso dentro del país.

Los automotores registrados como clásicos o antiguos, agrícolas, montacargas, sidecar, la maquinaria rodante de construcción y minería, no están sometidos a las revisiones técnico-mecánica y de gases de que trata la presente resolución". En un archivo expedido en 2020 se esclareció otros que estarían exentos a la revisión: “a, no están sometidos a las revisiones técnico-mecánica y de gases de que trata la presente resolución".

Gobierno anunció cambios en los periodos de revisión técnico-mecánica

