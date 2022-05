¿Ha escuchado que abrazar un árbol lo puede hacer sentir mejor? Esta práctica se conoce como arboterapia y no solo consiste en abrazarlos sino también en frecuentar bosques. Con el paso de los años se han realizado diferentes estudios que revelan que el contacto con la naturaleza tiene efectos positivos en la salud.

Aunque parezca algo reciente, la verdad es que es una práctica ancestral ya que, según los historiadores, el médico griego Galeano, en el año 129 a.C., le aconsejaba a sus pacientes con afecciones respiratorias pasar más tiempo en los bosques de laurel.



Esta práctica también sostiene que el aire de los bosques contiene iones negativos de oxígeno, más conocidos como vitaminas del aire. Foto: iStock

Además, diversos estudios citados en el libro de Matthew Silversotne, ‘Blinded by Science’ muestran que los niños que han interactuado con árboles tienen mejoras en su salud y bienestar. También, se evidenció que estas plantas tienen beneficios sobre las enfermedades mentales, los trastornos de déficit de atención e hiperactividad, depresión y dolores de cabeza.



Esta práctica también sostiene que el aire de los bosques contiene iones negativos de oxígeno, más conocidos como vitaminas del aire, que ayudan a mejorar los procesos vitales del cuerpo.

“Sirve como terapia para las personas, de forma similar a como funcionan otros tratamientos complementarios como la musicoterapia, la cromoterapia o la aromaterapia”, comentó el autor del libro ‘Arboterapia’, Miguel Herrero Uceda, a el medio ‘EFE’.



De la misma forma recalca que “no se trata de sustituir ningún tratamiento médico para dedicarse a abrazar árboles sin más, sino de complementar las indicaciones terapéuticas oficiales para acelerar la mejora de la persona afectada liberándose de agobios”.

Beneficios de los diferentes árboles

De acuerdo con los estudios del libro ‘Blinded by Science’, los árboles transmiten unas vibraciones que pueden afectar nuestro flujo sanguíneo. Además, destacan que cada clase de árbol tiene una función diferente.



· Arce: ayuda a reducir dolores.

· Abeto: reduce la inflamación y promueve que las heridas y fracturas se curen más rápido.

· Acacia: equilibra la temperatura del cuerpo.

· Cedro: ayuda a reducir la sensación de calor del cuerpo.

· Sauce: regula la presión arterial.

· Olmo: fortalece la digestión y el estómago

· Espino: Ayuda cuidar el intestino

· Higuera: Elimina la humedad del cuerpo.

· Pino: tiene una alta capacidad de curación en el cuerpo.

