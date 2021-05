Atracción sexual: esto es en lo que se fijan hombres y mujeres

Está claro que en cuanto a amor y atracción se trata, las opciones son amplias. Es un abanico de posibilidades que depende de cada persona. Por eso, en estos temas, todo se desarrolla a partir de decisiones personales y no estandarizadas.



Sin embargo, si se agruparan las opiniones y preferencias, es posible definir cuáles son las características que más despiertan interés.



(En esta zona del cerebro se encuentra el amor)

Así lo concluye un estudio publicado en la revista científica Plos One en el que se evaluaron los factores clave en la elección y reproducción de las personas. Esto se hizo a partir de una encuesta aplicada a 7.325 australianos entre 16 y 55 años.



El sondeo se realizó en 2016 y encuestó a los usuarios de 'Adult Match Maker', un sitio de citas para adultos. Los investigadores les pidieron que calificaran con un puntaje entre 0 y 100 algunas de las características comunes.



Los rasgos fueron catalogados en tres grandes grupos: la estética, que incluye la edad, lo atractivo y el físico; los recursos, en el que están la inteligencia, la educación y los ingresos, y la personalidad, en el que se agruparon la confianza, la sinceridad y la conexión emocional.



(Lea: los amores rotos en pandemia por infidelidades, peleas o falta de sexo)

Los hallazgos

Los resultados del estudio diferencian las preferencias entre hombres y mujeres, y sus cambios durante las edades.



Los tres rasgos de personalidad, el físico y lo atractivo fueron calificados con números altos en ambos sexos, mientras que la edad, la inteligencia y la educación se calificaron igual. Por su parte, los ingresos se clasificaron bajos en la escala de importancia.



En términos generales, los hombres definen a lo físico y atractivo como las características más importantes para la atracción sexual, mientras que las mujeres consideran la edad como algo más relevante.



(Vea Ciencia viral: genética y atracción sexual)



Tanto hombres como mujeres consideran que el ingreso económico no es lo más relevante. Además, las mujeres pusieron a la inteligencia y educación más altos que los hombres.



La sinceridad es un factor ligeramente más importante para los hombres que las mujeres. No obstante, ambos les dan una mayor importancia a este rasgo de la personalidad y a la confianza a medida que aumenta la edad.



Hay una mayor prioridad masculina por lo físico, en comparación con las mujeres, en relación con todos los demás rasgos.



Además, el estudio encontró que las personas que expresaron una preferencia extremadamente alta por un rasgo en particular probablemente se preocupan mucho por otros múltiples rasgos.

Cambios en la edad

La investigación concluye también que los factores y las preferencias cambian con la edad.



Los hombres cuando están a finales de los 20 y principios de los 30 años consideran más importante la educación en la atracción sexual. Esta característica es más relevante en las mujeres en todos los rangos de edad. De hecho, hubo un aumento en la preferencia femenina por ella en el grupo de más de 55 años.



(Tips para no dejar que la pandemia afecte las relaciones de pareja)



Las mujeres a mediados de los 20 y a finales de los 40 años ven la inteligencia como un factor importante. Las que están entre los 30 y 50 años se fijan más en la conexión emocional.



La edad y lo atractivo deja de ser relevante para ambos sexos en las generaciones más viejas. En todas las edades, las mujeres consideran que la confianza es más importante, mientras que los hombres optan por la sinceridad.



Las personas jóvenes consideran que los ingresos son menos importantes, todo lo contrario a lo que piensan las personas mayores.



Los hombres de entre 18 y 25 años asignaron una mayor prioridad a lo atractivo y el físico, pero a medida que envejecen, esto se vuelve menos importante.



(Video: le declaró su amor en las marchas y lo rechazaron)



Por último, las mujeres más jóvenes, de no más de 25 años, clasificaron los factores de personalidad como mucho más importantes que los hombres de una edad similar, pero la diferencia disminuyó para los adultos mayores de 30 años.



EL TIEMPO