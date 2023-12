¿Qué alimentos puede darle a su gato para calmarlo en las celebraciones de Navidad?

En Navidad y fin de año, no solo las aves, caballos y perros resultan estresados con la pólvora, los tumultos, las luces y el tráfico, también los gatos soportan en esta época, por lo tanto, para que no sufran ellos ni usted como dueño, existen algunos tips que puede tener en cuenta.



Primero que todo, si tiene invitados en casa debe aclararles que tiene un gato en casa y que a su llegada él será el que decidirá si socializar o no, por lo tanto, ellos deben respetar si este no quiere ser abordado, según el portal ‘Nordicoil’.

Así mismo, adapte un lugar para que el felino se sienta cómodo mientras se encuentra el evento, con su cama, sitios a los que pueda escalar, juegos desafiantes, comida, agua y arena.



Lo adecuado es que el gato se sienta seguro, cómodo y que pueda de todas formas tener contacto con el exterior.



Si la pólvora es muy fuerte y su gato se encuentra intranquilo, existen algunos productos en el mercado que pueden ayudarle a evitar el estrés, sin embargo, no se los proporcione sin antes consultar con el veterinario.



Algunos de estos productos contienen feromonas, que le ayudarán a su felino a mantener la calma.

También existen otras opciones como poner música específica para relajar mascotas, como las melodías de Beethoven, Mozart o Vivaldi; además puede tapar los orificios de puertas y ventanas para evitar que el ruido entre a la habitación donde se encuentre su gato.



Recuerde que antes de las fechas más críticas en cuanto a la pólvora y las celebraciones, puede consultar con su veterinario para que sea él quien le aconseje qué otras tácticas puede utilizar para que su felino también pase un buen momento.

