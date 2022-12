La popular cantante y actriz Lali Espósito brilló en la final del Mundial de Qatar, pues fue la encargada de cantar el himno nacional de Argentina tan solo horas antes de que el equipo de su país se impusiera frente a Francia y se convirtiera en el gran ganador de la copa del mundo.



Y aunque seguramente fue un momento de ensueño para la artista, se presentó una situación que probablemente fue incómoda para ella y que quedó captada en video.

En un clip que ha rondado por redes sociales se ve cómo, en medio de los últimos minutos del emocionante partido, un hombre desconocido agarra por la cintura a Espósito.

Tan solo instantes después la hinchada salta de alegría al saber que Argentina es la nueva campeona del mundo, y obviamente la cantante aparece muy conmovida y abraza a sus acompañantes.

Aunque es un momento de euforia, el video ha desatado críticas en las redes sociales debido a la acción del sujeto, quien aparentemente no es del circulo cercano de la artista.

Tras su paso por Qatar, Espósito fue abordada por los periodistas, quienes le preguntaron su opinión frente a la situación de aparente acoso que se presentó con el hincha en la tribuna.

"Me voy a enfocar en lo lindo. Lamentablemente pasamos por eso todo el tiempo", le dijo a uno de los reporteros, quien además le preguntó si iba a existir algún tipo de denuncia, lo cual fue negado por la cantante.

La artista argentina resaltó que, si bien esta situación generó indignación debido a que se trata de una figura pública, el acoso le sucede a muchas mujeres a diario. "Repudiemos todo lo que vemos todos los días, no sólo lo que le hacen a una Lali Esposito en un video viral”, aseguró.



"Repudiemos todo lo que vemos todos los días, no sólo lo que le hacen a una Lali Esposito en un video viral” El acoso y estos actos tan impunes suceden todos los días Y SE TIENEN QUE REPUDIAR TODOS, no solo algunos 👏pic.twitter.com/Zvud7OLYiq — sofi (@lalibydiva) December 21, 2022

'Fue un momento increíble'

Con respecto a su presentación del himno de Argentina en la final del Mundial, Espósito aseguró que fue un momento "increíble", y que se enfocó en pensar en sus seres queridos.

"No se si puede describir, un poco loco, como una fantasía. (...) Creo que cuando algo es tan enorme se reduce todo a pensar en tus amigos, en tus seres queridos, y te concentras en eso porque los nervios son muchos. Fue un momento increíble que no me lo borra nadie nunca en la vida", dijo.



Sin embargo, contó que tuvo pocas horas para prepararse, por lo que le agradeció a "la gente hermosa" que la ayudó en medio del nerviosismo que sentía antes de salir al campo.

"No me preparé nada, todo a las corridas con los chicos que me ayudaron. (...) En un par de horas me tuve que preparar. Como hacemos todo en la vida nosotros, nos terminamos cag.. de risa de la tensión, pero bueno hicimos algo bonito, termino siendo una linda anécdota toda la locura", agregó.

