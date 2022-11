Un nuevo debate se ha generado en redes sociales en torno al tema del Mundial de Catar 2022, el cual no solo se ha visto manchado por las denuncias de las condiciones de vida en el país árabe, que incluyen machismo y exclusión de la comunidad LGBTI, sino también por las cuestionables acciones que han tomado individualmente algunos fans para acudir o al menos disfrutar desde casa el evento.



Así sucedió con un padre de familia, quien realizó toda una lista de 10 puntos en los que anota lo que supuestamente deben hacer su esposa e hija para no molestarlo mientras él se ve el mundial.

El padre de familia, cuyo nombre es Hugo Calderón, envió la lista a su grupo familiar en WhatsApp, y su hija Angélica la compartió de forma jocosa en Twitter, en la que bromea que este año las reglas son peor que las del mundial pasado hace cuatro años.



Pero aunque la joven lo hay compartido como un chiste y algunos usuarios lo tomen como un mensaje en broma y de tono irónico, otras personas en Twitter han tildado la lista de "machista".

El comunicado empieza con una introducción en la que el hombre se autodenomina "la autoridad máxima de esta familia" y anotó que "como a partir del 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre se realizará el mayor evento del mundo, el Mundial de Fútbol Qatar. Y para que haya una sana convivencia se tomaran las siguientes medidas".



Acto seguido comparte las 10 reglas y termina con las palabras "comunicase y cumplase".

Oigan el reglamento de mi papá del mundial de este año supero el de hace 4 años JAJAJAJAJA pic.twitter.com/Nf8zuSuMU1 — Angelica (@acalderon96) November 19, 2022

Entre las 10 reglas hay puntos que describen lo que supuestamente le permite hacer a su esposa e hija.



"Para que haya equidad la señora Patricia y su hija Angélica podrán salir al parque de la electrificadora para que haga ejercicio".



"Como los partidos de fútbol se realizaran en diferentes horarios: madrugada, en la mañana, mediodía y tarde, y en la noche resumen, análisis por expertos. Se le instruye a la señora Patricia que durante el mundial de futbol duerma en el cuarto con Angélica; para que no este molestando y pueda descansar y a su vez no nos desconcentre".



"Cuando los partidos sean en la mañana la señora Patricia ofrecerá meriendas y en la tarde y noche tabla de queso y chicharrones".



Son algunos de los puntos en la lista.

En Twitter hay comentarios que rechazan la publicación por "naturalizar la violencia". Pero también otros que piden que no todo se tome a pecho, porque podría tratarse de una broma.



"Soy mujer y a mi si me causo risa, no digan un machismo disfrazado de humor porque solo ella conocera como es su familia, desde luego que a ella le da gracia y lo digo porque en mi familia tambien han hecho algo parecido y ningun hombre de mi casa es machista".



"Qué risa normalizar los chistes y bromas llenos de machismo y misoginia Jajajajaja Ay, qué divertido leer tanta violencia implícita y explícita en los chistes y bromas Jajajajaja Ezdeke soy bien aburrida y amargada y soy una exagerada y me tomo los chistes y las bromas muy mal".

Qué risa normalizar los chistes y bromas llenos de machismo y misoginia Jajajajaja Ay, qué divertido leer tanta violencia implícita y explícita en los chistes y bromas Jajajajaja Ezdeke soy bien aburrida y amargada y soy una exagerada y me tomo los chistes y las bromas muy mal🙄 — Idaïd Licona (@idaid_licona) November 20, 2022

Soy mujer y a mi si me causo risa, no digan un machismo disfrazado de humor porque solo ella conocera como es su familia, desde luego que a ella le da gracia y lo digo porque en mi familia tambien han hecho algo parecido y ningun hombre de mi casa es machista — Estefania🍃 (@estefanicupacam) November 20, 2022

