Asistir al Mundial de Qatar 2022 no fue sencillo para los hinchas, pues los latinoamericanos tuvieron que acomodarse al cambio de moneda, comprar costosos tiquetes de avión, las entradas a los partidos y preocuparse por su alimentación día tras día.

Por medio de las redes sociales del portal 'Marca Claro' se hizo viral un video en el que se veía a un hincha mexicano cargando un cartel hecho a mano que decía: "“Amor, me gasté el $ de la boda. Llegando a México te explico".



Al ser indagado sobre su letrero, el aficionado al fútbol mencionó que uno de sus más grandes sueños era poder asistir a un Mundial, "Al día de hoy lo estoy cumpliendo. El próximo año yo tenía programada mi boda. Tenía muchos ahorros, los cuales, como aquí está muy caro, ya me los he gastado“, aseguró.



El sujeto, que no mencionó su nombre, dijo que el matrimonio se iba a llevar a cabo en marzo de 2023 y que ahora tendrá que ahorrar nuevamente para llevar a cabo el festejo con su prometida.



“Le digo a mi prometida que nos vamos a casar. A lo mejor tendremos que esperar un poco más de tiempo, pero lo vamos a hacer. Necesito ahorrar más dinero porque aquí está muy caro, pero el amor sigue“, agregó.



Cuando fue indagado sobre los gastos que ha tenido en el viaje al Mundial de Qatar, este respondió: "Ya ni la cuenta llevo. Dicen que 'el que convierte no se divierte'. Mis tarjetas ya están a tope, pero aquí seguimos", aseguró.



Finalmente, el periodista le pregunta qué pasará en caso de que su esposa ya no quiera llegar al altar con él, a lo que este responde: "Si ella ya no quiere (casarse) es que no me amaba. La boda estaba programada para marzo, pero a lo mejor la reprogramamos para diciembre o algo. De que va a haber va a haber, pero va a ser posterior" finalizó.

Pamela Avendaño

Redacción TENDENCIAS