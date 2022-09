La carrera de Camilo Echeverry ha tenido una curva ascendente durante los últimos años, pues el autor de temas como ‘Alaska’, ‘Ropa cara’, y ‘Desconocidos’, recibió la noticia de su nominación a los premios Latin Grammy a mejor canción del año por ‘Índigo’ y ‘Baloncito viejo’.

No obstante, el artista antioqueño sigue recibiendo oportunidades para seguir creciendo musicalmente. Es por eso que fue escogido para hacer la canción oficial del medio estadounidense ‘Telemundo’ para la transmisión de la Copa Mundial de Fútbol 2022.

Camilo, en entrevista a este medio, aseguró que “la música y el fútbol van de la mano” y que va a apoyar a los países latinos que vayan a disputar la cita orbital, a pesar de que Colombia no haya clasificado.

"Tengo mi dolor en el corazón porque mi país no estará en el Mundial, pero no me atrevo a decir a quién le voy porque tengo tantos amigos... voy a irle a los latinos", aseguró durante su aparición en el programa matutino ‘En casa con Telemundo’.

Dicha canción, según el medio, será una adaptación del tema ‘Aeropuerto’, y la utilizará la cadena estadounidense para todo el contenido que vayan a hacer concerniente a la Copa del Mundo.

Ante la noticia, Camilo no ocultó su emoción: “Estoy muy emocionado porque es la primera vez que hago esto en mi vida (...) nos invitó Telemundo a que sea la canción oficial del Mundial para ellos y agarramos la canción que sentimos que teníamos que echar mano para ello”, agregó.

Igualmente, añadió que esta oportunidad hace parte “de todas las cosas bonitas que se le han atravesado en el camino”, en referencia a lo que ha sido su carrera musical.

Vida y obra de Camilo

Camilo empezó su trayectoria como artista en el año 2007, cuando ganó el concurso musical ‘Factor X’. De ahí en adelante tuvo una carrera un poco interrumpida y discreta hasta el año 2013, cuando hizo su reaparición en la escena musical al estrenar su sencillo “Déjame quererte hoy’. También es recordado por haber sido el presentador del programa infantil ‘Bichos’, de RCN Televisión entre el año 2011 y 2014.

En el año 2015, decidió mudarse a los Estados Unidos y dedicarse a escribir canciones para artistas como Becky G, Anitta y Bad Bunny y Sebastián Yatra.

Finalmente, en 2018, consolidó su carrera como solista gracias a la canción ‘Desconocidos’, la cual interpretó junto a Mau & Ricky. Hasta el presente, Camilo ha lanzado un total de tres álbumes de estudio: ‘Por primera vez’ (2020), ‘Mil manos’ (2021), y ‘De adentro pa’ fuera’ (2022).

