Este martes 22 de noviembre Arabia Saudita sorprendió a Argentina en el Mundial de Qatar. La derrota de la 'albiceleste' ha generado un sinfín de reacciones en redes sociales, entre ellos, se dio a conocer el caso de una mujer que por error apostó por el país asiático y ganó millones de pesos.

Durante estas fechas del Mundial varios hinchas han descargado diferentes aplicaciones de apuestas deportivas. Para este partido las casas de apuestas pagaban una tasa entre 19 a 1 y 23 a 1 en el entonces improbable escenario de que los sauditas ganaran.



El perfil de Twitter de @ezebeider dio a conocer el caso de una joven argentina que por error apostó por Arabia Saudita y terminó ganando cerca de 25.000 pesos argentinos, es decir,cerca de 745.000 pesos colombianos.



“A todo esto, la boluda de mi novia se equivocó y apostó en una combinada por Arabia Saudita porque no entendía cómo funcionaba la página y acaba de retirar 25 lucas. Increíble”, escribió.

A todo esto la boluda de mi novia se equivocó y apostó en una combinada por Arabia Saudita pq no entendía como funcionaba la página y acaba de retirar 25 Lucas. Increíble. pic.twitter.com/eGvNWbhlOO — Eze🇸🇪 (@ezebeider) November 22, 2022

La afortunada se llama Eve y en el entretiempo, cuando Argentina iba ganando, entró a la aplicación de apuestas y, al no saber muy bien cómo funcionaba, terminó marcando la casilla de Arabia Saudita.



"Me acaba de decir que apostó por Arabia Saudita en el entretiempo!!!! Pensando que el 2 era que Argentina iba a meter un gol más. No lo puedo creer", agregó.



Por el momento, el tuit tiene más de dos mil retuits, más de 112 me gusta y cientos de comentarios.



“Hermosa equivocación, te la jugaste y ganaste... Listo”, “Vamos Eve, capitalizando la tristeza”, “Bueno, por lo menos tienes algo positivo”, son algunos de los comentarios de los internautas.

