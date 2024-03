‘Puntería’: esta es la letra y el video de la nueva canción de Shakira con Cardi B

Este 22 de marzo el nuevo álbum de Shakira llega a todas las plataformas digitales, se sabe que este cuenta con 16 canciones, que incluyen las que lanzó tras su ruptura con el futbolista Gerard Piqué, como ‘TQG’ y ‘Bizarrap Music Sessions, Vol. 53’.

Además, el álbum titulado ‘Las mujeres ya no lloran’ trae una lista de canciones inéditas con artistas como Cardi B, Grupo Frontera y DJ Tiësto, de igual forma, repite dueto con otros cantantes como Rauw Alejandro y Bizarrap, al igual que sorprende con algunas canciones como solista.

Poco a poco, la barranquillera ha compartido detalles de lo que se espera sea un éxito en todas las plataformas y en ventas. En las últimas horas, compartió una serie de sensuales fotografías junto al reconocido actor Lucien Laviscount y como abrebocas a lo que se espera sea un éxito mundial, adelantó el estreno del sencillo ‘Puntería’ ft. Cardi B. El actor Lucien Laviscount, famoso por la serie de Netflix ‘Emily en París’ parte del video oficial.

La cantante barranquillera estrenó ‘Puntería’, en el video oficial luce mechones de color rosa claro mientras protagoniza junto al apuesto actor de 31 años. En la canción, que presenta a Shakira y Cardi B bailando y coqueteando con hermosos centauros en un ‘reino místico’ de colores pastel, Shakira se pone particularmente apasionada con Laviscount mientras la pareja se abraza en una flor de loto gigante.

La letra de 'Puntería' ft. Cradi B

[Intro: Shakira]

Tú tiene' buena puntería

Sabe' por dónde darme pa' que quede rendía', rendía'

[Pre-Coro: Shakira]

Tienes estilo para llamar mi atención

Me tiras dardos, van directo al corazón

Oh, y por más veces que trate

Oh, es imposible esquivarte

[Coro: Shakira]

Tú tiene' buena puntería

Sabe' por dónde darme pa' que quede rendía'

Me ataca 'onde más duele, tú a mí no me conviene'

Pero en tu cama o la mía todo eso a mí se me olvida, ah

[Post-Coro: Shakira & Cardi B]

Oh-oh

Oh-oh-oh-oh

La Cardi

[Verso 1: Cardi B]

You, you got me stressin', thinkin' 'bout sexin'

Baby, keep me company

Dame de tu fire, apriétame las nalga' aunque tú no seas pa' mí (Yeah, yeah, yeah, yeah, uh)

I got the night, night, put a man right to sleep

Yeah, I'm pretty lil' thing from face to feet

I'm from the Bronx (Bronx), but I got a Georgia peach

I got a empanada, mama, that he love to eat (Muah)

Loba like Shaki, tú ere' mi tigre

Muérdeme duro, de este culo nunca te olvide'

[Coro: Shakira]

Tú tiene' buena puntería

Sabe' por dónde darme pa' que quede rendía'

Me ataca 'onde más duele, tú a mí no me conviene'

Pero en tu cama o la mía todo eso a mí se me olvida, ah

[Post-Coro: Shakira]

Oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh

Oh-oh-oh-oh

[Verso 2: Shakira & Cardi B]

Donde pone el ojo pone la bala

Tiro al blanco y caigo como si nada

Pero si me robas dos besos

Al tercero ya ni lo pienso (Jaja)

Paso to'a la noche indecisa

Y despierto con tu camisa

Ya no sé si quiero parar

Y me derriten tus manos, me drogan tus labios

Tus biceps me ponen a cien

A ti nunca te dirijo, siempre llegas fijo

Hasta mi punto G, jaja

[Coro: Cardi B & Shakira]

Tú tiene' buena puntería

Sabe' como durarme, estos bobos se quedan sin batería

Me tira dardo' y no me conviene

Pero me encanta si adentro lo tiene

Me pongo perra pa' ti, I know que de tu mente nunca va a salir Cardi B, ¡wuh!

Tú tiene' buena puntería

Sabe' por dónde darme pa' que quede rendía'

Me ataca 'onde más duele, tú a mí no me conviene'

Pero en tu cama o la mía todo eso a mí se me olvida, ah

[Post-Coro: Shakira]

Oh-oh

Oh-oh-oh-oh

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO