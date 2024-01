¿Pueden obligar a mi hijo a llevar uniforme en los colegios públicos y privados 2024?

Con el inicio del año escolar, los padres de familia comienzan a tener el 'dolor' de cabeza con la compra de los útiles escolares y los uniformes que utilizarán sus hijos para este año 2024.



Son muchas las preguntas que tienen los padres sobre este tipo de prácticas, pues algunos obligan a llevar el uniforme desde el primer día o a comprarlo en determinados lugares. Le contamos lo que está permitido y lo que no, según la ley.



¿Pueden exigir el uniforme de manera obligatoria en los colegios públicos?

En el caso de los colegios públicos, el Ministerio de Educación, en la directiva número 07 de 2010, especifica que las instituciones de educación primaria y superior no pueden hacer obligatorio el uso del uniforme en casos específicos.



"El estudiante que no cuente con las condiciones económicas para portar el uniforme para el uso diario y otro para las actividades de educación física, no será causal para negar el cupo o la asistencia del estudiante al establecimiento educativo", reza el documento.



El uso del uniforme no puede ser obligatorio en estas entidades debido a que en Colombia la educación es un derecho fundamental y, por lo tanto, "es inviolable, amparado por la norma constitucional en armonía con lo dispuesto en la Ley General de Educación y el Código de Infancia y Adolescencia".

¿Qué hacer si mi hijo es víctima de acoso por no llevar el uniforme?

Las circulares 3 del 2014 y 7 del 2016, explican que está prohibido realizar cualquier tipo de actos discriminatorios, degradantes o humillantes contra un estudiante que no pueda portar el uniforme, ya que esto vulnera sus derechos.



¿Pueden exigir el uniforme de manera obligatoria en los colegios privados?

Para las instituciones privadas, el uso del uniforme dependerá de las políticas internas de cada colegio, por lo que los padres de familia deben leer muy bien la matrícula antes de inscribir a su hijo.



En el caso de los colegios privados, se tendrá que dar un aviso previo para la compra de los uniformes de uso diario y actividad física.



Adicionalmente, el Miisterio de Educación reitera que no se puede obligar a los padres a comprar estas prendas en determinados lugares dados por la institución.



"Los establecimientos educativos no pueden exigir útiles o uniformes de una

marca específica o de un proveedor definido. Las familias pueden escoger en

el mercado los que mejor se adecúen a sus requerimientos", dice la Circular No. 03 del 21 de enero de 2014

¿Cómo denunciar a un colegio que pide uniforme obligatorio?

Sin importar que la institución sea privada o pública, el exigir útiles escolares que se encuentran por fuera de la normativa o el obligar a los padres de familia a comprar en determinados lugares se puede denunciar a través de las siguientes líneas: 01-8000-914-o al correo electrónico atencionciudadano@defensoria.gov.co.

