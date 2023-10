¿Pueden las IA reemplazar a los actores reales en el mundo?

Hace algunos meses se estrenó la nueva temporada de 'Black Mirror', una serie de Netflix enfocada en la tecnología, cuyo primer capítulo trataba sobre el uso de la Inteligencia Artificial para reemplazar a un actor.



Hace 21 años, cuando no se imaginaba que eso podría suceder la película 'Simone' protagonizada por Al Pacino, también se acercó a lo que posiblemente se viviría por estas épocas, una mujer creada por computador, era capaz de reemplazar a una persona que llevaba años preparándose para desempeñarse como actor.



Esta es una preocupación que están teniendo todas las profesiones y que incluso el medio del espectáculo ya se está preguntando hasta dónde puede llegar la Inteligencia Artificial.

Tras la huelga de la SAG-AFTRA, sindicato de actores de cine y la federación estadounidense de artistas de radio y televisión, puso en el tablero la posibilidad de acudir a la tecnología para reemplazar a aquellos actores que no querían trabajar.



Por esta razón los actores deberán insistir en una regulación para impedir que en algún momento se pueda llegar a ese límite y a lo que podrían llegar las plataformas de streaming en este tema.



De acuerdo con el escritor mexicano Hugo Valdés, los actores no serán reemplazados a largo plazo, sin embargo, asegura que lo que sí podría ocurrir es que se realicen mejoras en cuanto a la ampliación de las habilidades de la actuación.



(Le puede interesar: ¿Por qué la Unión Europea ve un riesgo en la exportación de inteligencia artificial?)

El escritor insiste en que las peticiones de los actores en la huelga del sindicato son más que justas ya que se lleve llegar una regulación total para evitar los riesgos de un uso indiscriminado de la Inteligencia Artificial.



"A los actores les preocupa lo que pueda suceder con su voz, su presencia al final del día se busca, con cualquier tecnología, la posibilidad de dotar a los humanos de distintas capacidades y alcances, pero (ellos) no serán sustituidos", manifestó Valdés.



(Lea más: Inteligencia Artificial construye un robot desde cero en cuestión de segundos)



Por otra parte, la actriz Alexandria Rubalcaba, quien trabajó para la serie 'WandaVision' de Disney+ contó para el diario NPR su experiencia durante el rodaje, en la que manifestó que actores secundarios se pararon "frente a una serie de cámaras en plataformas metálicas detrás de un vidrio" para mostrar algunas expresiones faciales que la compañía utilizó para crear una réplica digital de una persona.



Lo grave del asunto es que no se les informa a los actores cómo van a utilizar esta imagen replicada y que si en algún momento esto supondría un pago.



De igual forma, otros sectores del entretenimiento como el doblaje,

los artistas gráficos y los escritores se encuentran preocupados por lo que para ellos puede implicar el uso de la IA, ya que lo que se espera es que exista una regulación que proteja sus obras y su trabajo en el medio.



Si bien no se está descartando del todo la utilización de estas herramientas tecnológicas que son necesarias en escenarios en donde el humano no pude llegar, es urgente que se cree una regulación que proteja los derechos de quienes viven de la industria del cine, la radio y la televisión.

Así es la tienda que funciona con inteligencia artificial

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Black Friday 2023: la inteligencia artificial y la seguridad redefinen sus compras

Spotify trabaja en la posibilidad de crear listas de reproducción impulsadas por IA

Celia Cruz revive para cantar en nueva versión de ‘Patria y Vida’, con la ayuda de IA