Se vende pueblo embrujado con playa incluida ¿se animaría?

Un pueblo antiguo y en ruinas, ubicado a orillas del lago Tay, en el condado escocés Perthshire, se encuentra a la venta por solo 173 mil dólares (un poco más de 647 millones de pesos).



Aunque su comprador puede disfrutar de una playa privada, pescar en las aguas del río y admirar un hermoso paisaje con lugares llenos de historia, hay un detalle que es importante resaltar: es posible que el fantasma de una mujer aún esté rondando por el pueblo.

Se trata de ‘The Old Village of Lawers’ (El antiguo pueblo de los abogados), un lugar de 1.34 hectáreas que cuenta con una pequeña colección de casas, una iglesia y un hotel.



Según indica la página web de ‘Goldcrest Land and Forestry Group’, compañía a cargo de la venta, las construcciones que se encuentran allí datan del siglo XVII.



Las edificaciones del pueblo son del siglo XVII y actualmente están en ruinas. Foto: Goldcrest Land and Forestry Group

No se sabe cuántas personas vivían allí en aquel entonces, pues el registro más antiguo que se tiene es de 1841, año en el que residían tan solo 17 personas en la zona.



Unas décadas más tarde, en 1981, solamente existían siete habitantes, todos viviendo en la misma casa. Finalmente, el pequeño pueblo fue deshabitado por completo en 1926.



A pesar de que cada una de las construcciones guarda un poco de misterio, la que más llama la atención es una casa ubicada en el extremo occidental, ya que fue habitada por la Dama de los Abogados, una mujer que, al parecer, logró ‘profetizar’ varios eventos que se hicieron realidad.



De acuerdo con el sitio web, la Dama aseguró que existirían “barcos impulsados por el humo” mucho antes de que los barcos de vapor se inventaran. También, predijo que la iglesia del pueblo se dañaría en una tormenta eléctrica, evento que, años después, sucedió.



Según Jon Lambert, socio de la compañía, estos lugares paradisíacos están generando un gran interés en medio de la pandemia. Foto: Goldcrest Land and Forestry Group

“Se dice que el sitio está perseguido hasta el día de hoy por una mujer, probablemente la Dama”, escribió la compañía.



A pesar de que esta historia en particular puede llamar la atención de muchos fanáticos del misterio, también hay que resaltar otras ventajas de la ubicación del pueblo.



“Es un lugar muy especial y, si bien todas las propiedades son únicas a su manera, esta es quizás más única que otras", le dijo Jon Lambert, socio de ‘Goldcrest Land and Forestry Group’, al medio ‘Insider’.

Los amplios prados son ideales para hacer picnic o acampar. Foto: Goldcrest Land and Forestry Group

Por ejemplo, cuenta con una playa y un bosque ideales para “hacer picnic o acampar con sus maravillosas vistas”. Por otro lado, en el lago Tay las personas tienen la posibilidad de pescar truchas.



La zona, además, se podría proyectar para el futuro, pues cuenta con un campo abierto que solían usar los artesanos para cultivar y que, de acuerdo con la compañía, es un terreno “potencial para planificar una nueva edificación”.

En el lago Tay las personas tienen la posibilidad de pescar truchas. Foto: Goldcrest Land and Forestry Group

Lambert también mencionó que, con todo lo que está pasando en el mundo por causa del covid-19, “algunos de estos lugares se vuelven cada vez más preciosos (...) estos pequeños rincones del paraíso ciertamente están generando un gran interés”.



La compañía lanzó la propiedad el viernes 25 de junio y ya ha recibido una gran cantidad de consultas y propuestas.



Y usted, ¿se animaría a comprarla?

