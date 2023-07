En la ciudad de Nayarit, en México, el popular restaurante 'Wipizz Santiago' se ha convertido en el epicentro de un escandaloso caso de infidelidad.



Lo que comenzó como una inocente publicación en las redes sociales para promocionar su negocio, se convirtió en una inesperada revelación que dejó al descubierto los engaños de una pareja.

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de tendencias, curiosas, divertidas e increíbles.

El restaurante, como parte de su estrategia de promoción, decidió compartir diversas fotografías en las que se mostraba a sus clientes disfrutando de la comida que ofrecen en su establecimiento. Sin embargo, una de estas capturó más atención de la esperada.

(Siga leyendo: Una abuela sobrevivió al ataque de un caimán en Estados Unidos y se hizo viral).

Eliminen esa foto, a mi mujer ya se la hicieron llegar y ya me quiere dejar FACEBOOK

TWITTER

En la instantánea en cuestión, se puede observar a un hombre vestido con una camisa azul y un sombrero, acompañado de una mujer.



Lo que habría sido solo una fotografía más de entre las muchas publicadas por el restaurante, se convirtió rápidamente en una revelación.



Un comentario solicitaba desesperadamente que se borrara la imagen de Facebook, ya que estaba causando problemas con su esposa.

(Le puede interesar: ¿Mejor separado? Hombre baila de felicidad tras obtener el divorcio y se vuelve viral).

El comentario, que parecía ser una broma o ser posteado en busca de 'me gusta', se convirtió en un fenómeno en cuanto la pareja del hombre de sombrero confirmó que, efectivamente, lo había dejado.



"Yo hasta ayer era su mujer! Denle me entristece!", decía el mensaje con el que había respondido junto a varios emoticones riendo.



La noticia se propagó rápidamente por las redes sociales, generando una ola de reacciones entre los usuarios. Hoy la publicación cuenta con mil 700 comentarios, cuatro mil 300 'me gusta' y ha sido compartida por más de mil 200 personas.



Entre los comentarios con más interacciones está la respuesta del restaurante preguntando "Hasta donde llego el chisme amigos?", con respuestas de personas en California, Alemania, Uruguay y un sinfín de lugares más.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Conductores del SITP se viralizan por conformar su propio ‘conjunto vallenato’.

Video: joven que recibe una inesperada sorpresa al quedarse sin trabajo se vuelve viral.

Video viral: registran a gallinas posadas en los cables de luz en plena noche.