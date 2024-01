¿Cuáles son los síntomas de la psoriasis, enfermedad que enfrenta Kim Kardashian?

Kim Kardashian enfrenta un delicado estado en la salud de su piel. Recientemente, la socialité reveló que había atravesado por un brote de psoriasis que le dejó las piernas con “enormes manchas”.

Por medio de Instagram, la líder del clan Kardashian evidenció las lesiones cutáneas con las que ha estado lidiando en los últimos días. De las imágenes destacan zonas descamadas y rojas que, según indicó, son sumamente dolorosas.



“¿Qué tan loca es mi psoriasis en este momento, muchachos? Es como si me subiera por toda la pierna. No sé qué está pasando. Pero tengo que resolver esto. Esto es una locura", cuestionó a sus fans.

Kim Kardashian y sus lesiones de la psoriasis. Foto: Instagram

En 2019, Kim Kardashian confirmó públicamente que sufría psoriasis. En aquel momento explicó que ya estaba en tratamiento, pero hay muchos factores que pueden desencadenar brotes de esta enfermedad.

¿Qué es la psoriasis y por qué sale?



De acuerdo con un artículo de la Clínica Universidad de Navarra, la psoriasis es una enfermedad que provoca la aparición de placas eritematosas y cubiertas por escamas nacaradas. Principalmente, emergen en la zona de la cara, el cuello, las manos y las piernas.



Sólo en algunos casos la psoriasis se presenta en el cuero cabelludo, complicando su tratamiento. Sin embargo, es posible distinguirla por síntomas como picazón, irritación, enrojecimiento y dolor en las áreas afectadas.



En el mismo artículo se puntualiza que la psoriasis puede desencadenarse por factores genéticos, ambientales y traumatismos. Las infecciones, el estrés y un desequilibrio en el sistema inmunológico también contribuyen a su aparición.

¿Qué cosas hacen que empeore la psoriasis?



Hay algunos hábitos que recrudecen los síntomas de la psoriasis, entre ellos la alimentación. Tanto la carne roja, como el gluten, los alimentos procesados y el alcohol impiden que esta enfermedad logre curarse.



Asimismo, la exposición al sol por tiempos prolongados, no utilizar protector contra los rayos UVB y no adecuar una buena rutina para el cuidado de la piel obstaculizan que el tratamiento contra la psoriasis surta efecto.



Por el contrario, los hábitos que ayudan a tratar la psoriasis son: tomar baños tibios, técnicas de relajación, descansar lo suficiente y poner énfasis en los productos de higiene diaria.



EL UNIVERSAL - GDA

MÉXICO

