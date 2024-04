Psiquiatra revela cinco hábitos que cambian la vida para siempre: así­ se puede ser feliz

Desde tiempos inmemorables las personas han estado en búsqueda de la felicidad, sin embargo, muy pocos conocen que al tener una buena rutina y hábitos pueden ser más felices. Por esta razón, la psicóloga Marian Rojas Estapé brindó cinco consejos que al implementarlos en su día a día lo pueden ayudar a sentirse más lleno de energía y feliz.

Dormir 8 horas

El ser humano necesita descansar adecuadamente para funcionar de manera correcta durante todo el día. Sin embargo, hay personas que en las noches no duermen adecuadamente.

“El ser humano necesita dormir, hay gente que con seis horas funciona, pero es un porcentaje muy pequeño. Debemos aprender a dormir. Y dormir significa que pasas por las fases de sueño que te reparas, que no te levantas 50 veces, que no tienes micro despertares, que no te levantas con un sobresalto, que pasas al sueño REM donde tienes ese sueño reparador de los recuerdos, los pensamientos, es decir, el sueño. Es un tema que me apasiona, y es la clave de muchísimas cosas que nos suceden durante el día. Es decir, la causa del día está en la noche”, le comentó Rojas al medio ‘The Objective’.

Dormir bien lo puede ayudar a sentir más feliz y descansado.

Mantenga el orden en su espacio personal

Según Rojas, el desorden hace que las personas tengan menos energía, pues hace que se distraigan con facilidad y que la mente esté más dispersa. Por esta razón, se recomienda mantener su espacio ordenado.

“La armonía da paz, y todo lo que da paz te ayuda a recuperarte por dentro, a potenciar el sistema inmune y a encontrarte mucho mejor y en equilibrio. Y el desorden quita equilibrio, hace que exista un caos y que inviertas muchísimo tiempo en buscar aquello que necesitas. (…) El orden genera mucha armonía mental y todo lo que es armonía nos ayuda a sentirnos mejor”, aseguró.

Hacer ejercicio por la mañana



Al estar sentado en un silla delante de un computador durante todo el día sin hacer ningún esfuerzo físico, puede inhibir la producción de sustancias en nuestro cerebro que ayudan al bienestar.

“Cuando nos movemos, aunque sea 15 minutos al día, activamos una sustancia en el cerebro que se llama BDNF, factor microtráfico derivado de cerebro. Este factor que solo se segrega cuando hacemos ejercicio. Yo creo que en el futuro existirán pastillas porque fortalece las neuronas, potencia las conexiones neuronales, nos ayuda a sentirnos mejor, generan sensación de bienestar”, afirmó.

Asimismo, Rojas aseguró que se ha demostrado que si un niño en el colegio hace deporte durante el día rinde más, memoriza mejor, estudia mejor por qué su cerebro produce sustancias que facilitan el aprendizaje, la memoria y la concentración. La psicóloga recomienda hacer ejercicio en las primeras horas del día y no por las tardes o en las noches.

La doctora recomienda hacer ejercicio en las mañanas.

Coma lo más sano posible



“Todo lo que inflama te quita energía. Y todo lo que te inflama te hace sentirte cansado, triste y sin capacidad de relacionarte bien. En cambio, lo que te desinflama te ayuda a estar mejor. Entonces una buena comida, una buena fruta, un plato saludable es lo que siempre recomiendo a mis pacientes y a la gente que me rodea”, afirmó Rojas.

Asimismo, recomienda evitar consumir alcoholes y bebidas estimulantes como el café.

Mantener un pensamiento positivo

La forma en la que las personas se hablan a sí mismos a lo largo del día tiene un impacto directo en el organismo.

“Todo pensamiento genera una imagen y eso automáticamente tiene un impacto en tu cuerpo. Parte del secreto de la vida consiste en reconfigurar como nos hablamos, así que hay que levantarse por la mañana y decirnos cosas positivas, sin mentirnos, pero viendo la realidad desde el lado bueno y evitando las etiquetas que nos solemos poner como: estoy solo, nadie me quiere, soy el peor, no valgo lo suficiente (...) A nivel celular ocurre como si se arrugara el cuerpo. El cuerpo oye cómo nos hablamos y responde a ello, ya que siente que algo malo está pasando”, concluyó.

Se recomienda mantener un pensamiento positivo durante el día.

