Psicología: ¿por qué algunas personas no celan a sus parejas? Expertos responden

Algunas crisis en la relación de pareja se originan en los celos, los cuales son una respuesta emocional al miedo de perder algo, el pánico que se genera la idea de perder el cariño de su ser querido, lo puede estar acompañado sensaciones de exclusión o abandono, según el centro de psicólogos IPSIA de Madrid.

Cuando no se presentan los celos durante una relación puede causar un poco de incertidumbre, inseguridad e incluso pueden relacionarlo con desinterés, esto porque algunos erróneamente asocian estos comportamientos con demostraciones de amor.

La Universidad de Nueva York realizó un estudio en los años 90 con el objetivo de descubrir cuáles eran las causas de los celos. En el cual se reveló que las personas que tienen de manera continua estos sentimientos suelen ser inseguras, tener baja autoestima y con un historial de apego poco saludable, de acuerdo con el centro de psicología Mentes Abiertas.

Entonces, ¿qué significa que su pareja no lo cele?



El terapeuta Rafael Ramos explicó en su página web que la creencia de “si no me cela, no me ama” está muy alejado de la realidad, porque como se explicó anteriormente, solo deja ver la desconfianza y la inseguridad que tiene la persona con esos sentimientos.

El pensar que los celos vienen del amor “es una distorsión afectiva, incompatible con el amor”, puesto que puede desarrollar la necesidad de controlar a su compañero de vida en lugar de disfrutar el cotejo y la admiración por el otro.

“No se puede amar desde los celos y le podremos llamar como sea, pero no es amor. ‘Si no me cela, no me ama’, no cabe en el amor”, explicó el terapeuta.

Por su parte, el psicólogo de la página web ‘Psicología y Mente’, explicó que en ese tipo de parejas en los que no hay celos es porque “no intentan controlar la otra persona”, valorando así la independencia de cada individuo.

Estas relaciones disfrutan de los momentos de intimidad, confianza mutua y tienen una vida social activa, lo que les permite liberarse del estrés que pueden experimentar en su día a día.

En caso de que su pareja presente celos excesivos, la psicóloga Elisabeth A. Sheff recomienda que aplique ‘las tres D’, una estrategia que consiste en discutir, distraer y hacer, en la que se expresan los sentimientos, se evitan pensamientos negativos y se enfocan en otras actividades, según ‘Diario la libertad’.

También puede crear tarjetas de ansiedad, en las que se deben escribir los pensamientos negativos para liberar su poder. Sheff recomienda que recupere su energía centrando la atención en actividades personales, o en su defecto, enfrentar emociones negativas, Identificando y dominando los miedos, la ira o la tristeza.

En caso de que ninguna de las estrategias mencionadas anteriormente le funcionen, lo mejor es que se dirijan a un centro especializado en terapia de pareja o individual, para buscar ayuda, escuchar otra perspectiva y solucionar los problemas.

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO