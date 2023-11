El misterio de la posible madre de Luis Miguel: revelan resultado de la prueba de ADN

Uno de los misterios más grandes en la vida del cantante Luis Miguel tienen que ver con la desaparición de su madre, Macerla Basteri, la cual fue vista por última vez en septiembre de 1986.



A lo largo de los años, se han creado diferentes teorías conspirarías de lo que le pudo ocurrir o donde se encuentra ella actualmente. Recientemente, una mujer llamada Honorina Montes, quien estaba internada en un hospital neuropsiquiátrico en Argentina, levantó sospechas de que ella podría ser Marcela, pues tienen un increíble parecido.

De acuerdo con el medio 'Crónica', el parecido que tienen llevó a la Fiscalía Nacional de Argentina a emitir una orden para qué se le realizará a Honorina un examen de ADN, y este fuera comparado con el de las sobrinas de Marcela, Ivana Analía Basteri y Flavia Carla Basteri.



Ahora el programa 'Secretos Verdaderos' reveló los resultados de la prueba genética, la cual es no concluyente.



“La información obtenida resulta insuficiente para valorar el peso probatorio de la hipótesis de existencia de vínculo biológico entre la señora Honorina Campos García respecto a Flavia Basteri e Ivana Basteri, por lo cual el presente informe pericial reviste el carácter de no concluyente”, comentaron en el programa.

Vale la pena mencionar, que la prueba se ordenó porque la señora Honorina Campos tenía muchas similitudes con la madre del artista, por ejemplo, ambas coinciden con la presencia de tres lunares en lugares altamente distintivos. Lo que fue suficiente para que las sobrinas de Basteri, pensaran que se podría tratar de su tía.



Por otro lado, Marcela Basteri desapareció el 19 de agosto de 1986. Desde ese momento, no se supo más de ella y algunas personas creen que su esposo y el padre del artista, el español Luis Gallego Sánchez, más conocido como Luisito Rey, tendría algo que ver.



Además, según los medios internacionales, Rey le inventó a sus hijos que Basteri los había abandonado por un presento amante. A pesar de los años, Luis Miguel no ha olvidado a su mamá y en sus redes sociales la suele recordar con diferentes fotos.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

