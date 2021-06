Papá regaña fuertemente a su hijo por salir a marchar en el Paro

Tremendo regaño le dio un padre a su hijo al enterarse de que había participado en las manifestaciones llevadas a cabo este miércoles 2 de junio, en Bogotá, durante el día 36 del Paro Nacional. Además, parece ser que el joven se habría metido en problemas con la Policía.



En un video grabado en la madrugada de este jueves, quedó registrado el momento en el que el padre de familia usa groserías e insultos para reprender a su hijo, quien se encontraba sentado en un anden mientras varios policías estaban a su alrededor, al parecer, esperando a que llegara su acudiente.



"“¿A qué vino, huevó*?, ¿A protestar a qué?… Dígame una sola razón, ¿a qué vino a protestar?”, le dice furioso el padre al joven, quien le habría dicho mentiras para poder participar de las manifestaciones de la jornada.



“Con mentiras, con tantas mentiras… No sabe un cul* del país y viene a protestar acá, no sabe nada, no sabe ni mier**”, se le escucha decir.



Mientras tanto el hijo, que está con la cabeza gacha mientras lo escucha sentado, se encuentra mudo ante las palabras de su progenitor.



#Viral ➡️ Furioso padre regaña a su hijo por salir a marchar “sin saber nada del país”. Y usted, ¿qué opina? pic.twitter.com/8yFkWDEWKo — El Nuevo Día (@nuevodiaibague) June 3, 2021

Este no es el primer caso de este tipo que se presenta en el contexto del Paro Nacional que comenzó el pasado 28 de abril en Colombia.



A comienzos del mes de mayo se hizo viral una grabación en la que una madre saca a su hijo de una manifestación con correa en mano. Los hechos ocurrieron el 4 de mayo en Malambo, área metropolitana de Barranquilla.



Madre sacó a su hijo de la marcha en Malambo a punta de correazos #noticias #malambo #atlantico pic.twitter.com/BUVqGLHPGk — Pivijayrealm (@pivijayrealm) May 4, 2021

De acuerdo con una encuesta de la Universidad del Rosario, el 84 % de los jóvenes se sienten representados por el Paro Nacional. De ellos, el 63 % se ha manifestado de alguna forma. La encuesta evidencia que incluso, muchos más salieron comparado con el paro de 2019 (43%).



